Reprise des écoles: les maires toujours dans l'attente d'un protocole sanitaire, "peut-être pour le 2 mai"

Réunis ce vendredi matin lors d'une visio-conférence avec la Rectrice de l'Académie Orléans-Tours et le Préfet de Région, les maires du Centre-Val de Loire ont réclamé une diffusion plus rapide d'un protocole sanitaire pour les écoles. Sans garanties sanitaires, elles ne rouvriront pas le 11 mai.

Pendant plus d'une heure et demie ce vendredi matin, les principaux responsables de la région Centre-Val de Loire ont planché sur l'un des sujets les plus épineux du moment: la réouverture progressive des écoles le 11 mai. Autour du Préfet de Région et de la Rectrice de l'Académie Orléans-Tours étaient présents les présidents de Départements, le président de la Région, les maires des métropoles et agglomérations, les responsables des Associations de maires et de maires ruraux ou encore les Dasen (Directeurs académiques des services de l'Éducation nationale).

Quelles mesures sanitaire ?

L'un des principaux sujets étaient sur les mesures sanitaires à mettre en place dans les écoles pour garantir une reprise dans de bonnes conditions. Le "protocole sanitaire" tant attendu pourrait être diffusé en Centre-Val de Loire autour du 2 mai. Beaucoup trop tard pour des élus qui réclament une diffusion bien plus rapide afin de pouvoir s'organiser.

"Les maires des grandes villes et les associations de maires de la région ont adopté ce matin une position claire: si nous ne pouvons pas appliquer ce protocole et si nous ne pouvons pas garantir la sécurité, nous ne rouvrirons pas les écoles le 11 mai, assure Frédéric Cuillerier, président de l'Association des maires du Loiret.

Un système d'inscriptions avant le 11 mai ?

Les responsables des Associations de Maires de la région ont également demandé à l'Académie de mettre en place un système d'inscriptions. Les parents seraient sollicités avant le 11 mai pour savoir si leurs enfants reviendront ou pas à l'école. Des inscriptions pour que les écoles, les cantines et les transports puissent s'organiser.

Dans le Loiret, une "feuille de route du déconfinement scolaire" va par ailleurs être envoyée à l'ensemble des maires. Une feuille de route avec une quinzaine de cases à cocher pour savoir si oui ou non une municipalité peut rouvrir ses écoles. "Si l'une des cases ne peut pas être cochée (cantines, transports, matériel dans les classes...), l'école devra rester fermée", précise l'Association des Maires du Loiret.