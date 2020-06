Retour obligatoire à l'école : un véritable "casse-tête" pour les directeurs

L’école et le collège seront obligatoires à partir du lundi 22 juin) et les règles sanitaires seront allégées. Le ministre de l’éducation a donné le détail des mesures mercredi aux enseignants. Un véritable casse-tête pour la directrice de l'école des Hemmes à Marck-en-Calaisis.

Dimanche soir en regardant l’allocution d' Emmanuel Macron, Caroline Decroix la directrice de l'école des Hemmes à Marck en Calaisis et déléguée SE-UNSA, a découvert que le 22 juin, son établissement devait être prêt pour accueillir les 120 élèves de la maternelle au CM2.

Il ne reste que 2 semaines de cours mais elles sont importantes pour pouvoir échanger avec les élèves et parler avec eux du confinement

Les mesures sont allégées : les groupes ne sont plus limités à 10 ou 15 dans les classes et à l'extérieur. Il n'y aura plus de règles des 4 m² par élève mais le 1 mètre latéral de distance. Le port du masque sera toujours obligatoire pour les enseignants. Sur les mesures sont moins strictes, le ministère de l'éducation demande aux chefs d'établissements d'être aussi vigilants.

On a l'impression que le ministre ne mesure pas les conséquences de son annonce qui tient en 4 mots : reprise obligatoire pour tous !

Les directeurs ont reçu mercredi soir le protocole complet qu'il va falloir mettre en place en seulement 2 jours pour être prêt lundi matin à l'arrivée des élèves.