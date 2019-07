Résultats du bac 2019 : à Auxerre (Yonne), des candidats déconcertés par leurs notes provisoires

Auxerre, France

Dans la cour du lycée Jacques-Amyot, à Auxerre (Yonne), des dizaines de lycéens se pressent autour des panneaux où sont épinglés leurs résultats du baccalauréat, sous les cris de joie des uns, et les soupirs de déception des autres. Mais cette année, parmi les listes de candidats affichées, l'une d'elle intrigue. On peut y lire la mention : "candidats ayant une note provisoire", et dessous, une centaine de noms, ceux des élèves dont les copies (principalement celles de philosophie) ont été conservées par les correcteurs en grève.

Au lycée Jacques-Amyot à Auxerre, une centaine de candidats se sont vus attribuer une note provisoire, notamment en philosophie. © Radio France - Flore Catala

"Situation d'incompréhension"

Ces notes provisoires correspondent aux moyennes des lycéens sur l'année entière, une solution mise en place par le Ministère de l'Éducation nationale pour répondre à l'absence de copies et fournir en temps et en heure les résultats à tous les candidats. Pourtant, devant les listes de noms ce matin, plusieurs élèves affichaient des mines interrogatives, notamment les lycéens non-admis et convoqués en rattrapage.

"Je dois aller aux rattrapages, mais ma note de philosophie est provisoire, donc peut-être que quand j'apprendrai ma vraie note, j'aurai mon bac." témoigne Amélie, qui ne sait plus si elle doit s'inquiéter ou se rassurer. "On ne sait pas en fait, on est en situation d'incompréhension."

Au milieu de la foule d'élèves, des professeurs incitent les candidats dépités à garder espoir tant qu'ils n'ont pas encore leurs "vrais résultats", et en leur rappelant que "ça peut encore bouger". Certains enseignants condamnent la rétention des copies tandis que d'autres avouent ne pas comprendre pourquoi l'annonce des résultats n'as pas été différée, pour éviter le stress et les complications.

Un système de notes provisoires désapprouvé par les élèves

Entre les notes de l'examen et celles du contrôle continu, seules les meilleures notes seront conservées dans les relevés, pour éviter aux élèves de faux espoirs et de trop grandes déceptions.

Si le recours aux notes de contrôle continu arrange donc plusieurs candidats, convaincus d'avoir plus réussi leur année que leur épreuve, elle en dérange d'autres. Mathéo trouve qu'un tel système est totalement injuste, car tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne, et Inès, de son côté, aurait aimé avoir des résultats de baccalauréat "normaux".

"Ça décrédibilise un peu le diplôme. Je préférerais qu'il y ait nos vraies notes, ça nous donnerait notre vrai niveau à l'examen, et ça montrerait qu'on l'a passé comme les autres" - Inès, en terminale ES

Les élèves concernés par ces notes provisoires devront attendre la semaine prochaine et le rendu des copies pour pouvoir enfin connaître leurs vrais résultats.