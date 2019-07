Résultats du Bac : à Bordeaux, les profs de philo votent la grève des notes pour le deuxième jour d'affilée

Bordeaux, France

Toutes les copies de l'épreuve de philo ont été corrigées expliquent ces enseignants mobilisés contre la réforme du Bac, mais les notes, ils les gardent pour eux, pour le moment. Pas de transmission à l'Education Nationale, ce mardi, ni mercredi non plus. C'est ce que le Collectif Aquitaine Philo, mouvement non syndical, a décidé en assemblée générale à Bordeaux. Ils menacent de bloquer la machine, et les notes, encore jeudi (jour de délibération final du jury), alors que les résultats du Bac doivent être dévoilées vendredi. Un moyen de pression pour réclamer un moratoire au ministre Jean-Michel Blanquer "qui ne les écoute pas" sur cette réforme du Bac, "menée au pas de charge, sans concertation".

"En 20 ans d'enseignement, je n'ai jamais fait ce genre d'action, et nous sommes rentrés dans ce mouvement à contre-coeur" explique Harold Bernat, l'un des membres du Collectif Aquitaine Philo, enseignant au lycée Montesquieu à Bordeaux. "Nous avons vécu une année compliqué, où l'on s'est senti progressivement délaissé, non consulté, mal consulté. Cette réforme se fait sans les enseignants. On n'est pas jusqu’au-boutiste. Comment se faire entendre que par ce moyen ? Moi je suis professeur de philosophie et que mes élèves aient le meilleur enseignement possible et j'estime que ce ne sera plus le cas".

En plus de la concurrence entre les différents lycées, les profs de philo craignent une espèce de rivalité entre matières enseignées. "Du coup, on nous dit qu'il va falloir rendre les cours sexy, attrayants. C'est de la démagogie. Et si on ne fait pas ça, on va perdre nos élèves. Donc, on va mettre des bonnes notes, on va flatter pour garder nos heures de cours. Moi je ne veux pas faire un enseignement bas de gamme pour un Bac, qui ne sera plus rien à terme".

Une nouvelle assemblée générale est programmée ce mercredi soir à Bordeaux. Une majorité serait déterminée à poursuivre le mouvement jusqu'à la fin de la semaine.