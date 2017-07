Résultats du bac : beaucoup de cris et de larmes de joie au lycée Poincaré de Nancy

Près de 25.000 candidats au baccalauréat dans l'académie Nancy-Metz ont pris connaissance de leur résultat mercredi 5 juillet. Publication sur internet mais aussi et toujours, dans les établissements. Ambiance au lycée Henri Poincaré où 640 candidats ont passé les épreuves de la série scientifique.

10h précises et pas une minute avant ! Ils sont déjà nombreux à se ruer sur les listes qui viennent d'être accrochées aux tableaux, sous les arcades du lycée Henri Poincaré de Nancy. Cris de joie, embrassades, larmes de joie. "Le bac est en poche avec mention Assez Bien. Franchement, je suis très content", confie Nicolas. "Cette nuit, j'ai rêvé que je n'avais pas mon bac !"

Du stress

"J'ai passé une nuit horrible", renchérit Sarah qui décroche une mention Très Bien. "C'est tellement d'efforts récompensés." Mention Très Bien aussi pour Sabrina, la troisième de la petite bande : "j'ai bossé à fond. Un an de travail avec du stress, des larmes".

Les deux minutes où tu cherches et vois ton nom dans la liste, c'est magnifique !" - Sabrina

Nicolas, Sarah, Sabrina : 3 amis, 3 mentions au bac © Radio France - Isabelle Baudriller

Quand elle a vu sa mention TB - elle aussi - Estelle a sauté de joie. "Il y a toute la pression qui redescend et on voit également les résultats de nos amis. On n'est pas seulement heureux pour nous". Et maintenant ? "La fête, du repos" lance-t-elle comme un cri du coeur, elle qui se destine à une licence Arts du Spectacle à Strasbourg.

Etudes supérieures

Natacha et Camille décrochent une mention Bien. Consulter les résultats sur internet : impensable pour elles. "C'est beaucoup mieux en vrai, on est avec tout le monde, dans l'euphorie. Ca fait du bien". La suite : un DUT génie chimie pour Camille à Nancy. Natacha, elle, se lance dans de (longues) études de médecine. "Oui, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début", sourit-elle.