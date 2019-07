Résultats du bac : des fuites dès jeudi soir dans l'académie de Lille

Lille, France

"J'ai été déçue avant l'heure" raconte Léa, 17 ans, élève en terminale L à Lille, qui devra aller aux oraux de rattrapage. Elle fait partie des lycéens qui ont eu accès à leurs résultats du baccalauréat dès jeudi soir. La faute à un "problème de verrouillage lors d'essais techniques" selon le rectorat de Lille, qui confirme la fuite ce vendredi 5 juillet 2019.

Jeudi soir, la jeune fille se connecte sur les réseaux sociaux. "Mon cousin m'a envoyé un lien. Au début je n'y croyais pas trop, j'ai cliqué dessus par curiosité. Il était marqué "session 2018", mais j'ai entré mon numéro d'immatriculation et ma date de naissance et j'ai vu afficher "juin 2019" et j'ai consulté mon résultat", explique-t-elle.

Un problème de verrouillage

Dans son entourage, "une vingtaine de personnes" ont également pu voir leurs résultats sur le site internet. Léa s'est connectée à 22h06. "Dix-quinze minutes plus tard, il n'y avait plus rien." Le bug aurai duré entre quinze et vingt minutes selon le rectorat.

"Le bac, c'est une grosse organisation, et nous procédons chaque année à des essais techniques pour nous assurer qu'il n'y aura pas de problème lors de la publication des résultats, prévus à 10h ce vendredi. Il y a eu un souci de verrouillage, et en regardant sur le lien des résultats de l'an dernier, des candidats ont pu effectivement voir les résultats de cette année", a expliqué le rectorat de Lille.