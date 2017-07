Résultats du bac : larmes de joie et soulagement au lycée Ambroise-Paré à Laval

Après plusieurs jours d'attente, c'était le jour J pour les presque 3 000 candidats mayennais au bac. Jour de résultat et pas mal d'émotion dans un lycée lavallois.

"Alors?!" La question revient partout, souvent accompagnés de grands sourires. Les premiers lycéens ont globalement tous eu le bac. A la lecture des résultats, quelques rires, des larmes et beaucoup de soulagement.

Impatience et anxiété devant les grilles du lycée Ambroise Paré de #Laval

10 minutes avant les resultats du bac pic.twitter.com/p1aEJdEoF7 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 5, 2017

"Oh l'escroc !"

On crie, on se serre dans les bras. "Mais non j'y crois pas ! C'est pas possible !" se congratulent Angélique et Axelle, au bord des larmes. Bac avec mention pour les deux lycéennes. "Je voulais surtout avec le bac, j'avais la boule au ventre", raconte Axelle. La joie, mais aussi des petits yeux pour les lycéens qui sont venus à 9h pour l'ouverture des grilles. "J'ai trop mal dormi... pas couché avant 3h du matin, c'était un peu chaotique à cause du stress. Mais là ça va, ça redescend", sourit Sarah, jeune bachelière.

Beaucoup d'admis au lycée Ambroise Paré de #Laval

Pas mal de soulagement ! pic.twitter.com/f4qQtCMtaK — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 5, 2017

On s'attroupe, la boule au ventre devant les listes © Radio France - Fabien Burgaud

Beaucoup sont incrédules, comme Thomas. "J'ai pas bossé pendant deux ans, et là j'ai mention Bien! rigole-t-il. Même mes parents par téléphone sont surpris, mais il sont contents". "Oh l'escroc", s'amuse un de ses amis. Car les lycéens sortent tous leur portable après avoir scruté leur nom sur les listes. Les parents seront tenus au courant quasiment en temps réel. Devant ces listes, on trouve aussi des professeurs, curieux. "Je viens voir mes élèves d'il y a 2 ans. Et pour l'instant tous les élèves qui le méritent l'ont eu avec mention", sourit un professeur d'histoire-géographie.

Parents et professeurs viennent aussi consulter les résultats © Radio France - Fabien Burgaud

Des professeurs aussi un peu déçus. Ils restent en retrait, félicitent et consolent au besoin les candidats. "C'est toujours sympa de venir voir le rituel ! raconte Marie,professeure de mathématiques. Même si bon, y'a de moins en moins de monde. Avec les résultats sur internet...". "A mon époque, on était 300 voire 500 devant les listes ! regrette Jean-Michel, qui enseigne l'histoire-géographie.

Pas beaucoup d'élèves, les résultats étaient disponibles sur Internet © Radio France - Fabien Burgaud

Soraya, Chloé et Guillaume, tous les trois bacheliers © Radio France - Fabien Burgaud