Résultats du bac : publication à 9H ce vendredi dans toute l'académie de Nantes, aucune rétention de note

Dans l'académie de Nantes, le Rectorat fait savoir que toutes les notes des épreuves du baccalauréat sont parvenues en temps et en heure aux jurys d'examen. Les résultats seront donc publiés ce vendredi à 9H dans les lycées et sur internet.

Pays de la Loire, France

Toutes les notes des épreuves du baccalauréat sont bien parvenues aux jurys dans l'académie de Nantes, malgré l'appel à la rétention des copies lancé aux correcteurs par plusieurs syndicats enseignants engagés dans un bras de fer avec le ministre Jean-Michel Blanquer : "L’ensemble des jurys de baccalauréat de l’académie de Nantes se sont réunis ce jour [jeudi 4 juillet 2019, NDLR] et ont délibéré avec les notes obtenues par les candidats lors des épreuves" fait savoir le Rectorat dans un communiqué.

Aucune note issue du contrôle continu dans la région

Autrement dit, aucun candidat en Pays de la Loire ne se verra susbtituer une note de contrôle continu à celle d'une épreuve écrite, confirme Stéphane Orhan, Chef de Cabinet en charge de la communication et des relations extérieures, joint par France Bleu Maine. "Les résultats seront publiés dans les lycées et sur le site internet de l’académie [vendredi] matin à 9h" en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire et Vendée.