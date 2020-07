Résultats du bac : une année "exceptionnelle" pour l'académie de Dijon

Le bac 2020 gardera un parfum de gel hydro-alcoolique et de belle réussite : dans l'Académie de Dijon 91,3% des candidats décrochent leur diplôme du premier coup, c'est 12 points de plus que l'an dernier.

Tikinya, Maxime et Valentine, diplômés, "soulagés" et heureux au lycée Carnot de Dijon

Il y a des sourires sous les masques et des regards qui pétillent. Quelques larmes aussi parfois, mais elles restent bien rares. Au lycée Carnot de Dijon, la plupart des 315 candidats au Bac sont venu dès 9 heures mardi matin récupérer leur bulletin de notes officiel, qui a valeur de diplôme.

Cette année, 91,3% des candidats en Bourgogne décrochent leur diplôme du premier coup, c'est 12 points de plus que l'an dernier. "Une situation exceptionnelle" commente le Rectorat qui n'ose pas parler de record, même si on a le sentiment que tout cela n'a pas son équivalent dans les annales récentes.

Jamais on a vu une ambiance aussi feutrée pour la proclamation des résultats de ce fameux Bac qui fait tant battre les cœurs. Cette année, pas d'embrassades, ni même d'accolade, personne ne se prend dans les bras. C'est interdit. Dés la porte d'entrée du lycée Carnot, il faut se désinfecter les mains et garder en permanence son masque sur le nez.

Pas d’effusions pour le Bac 2020 © Radio France - Olivier Estran

"On a quand même voulu venir , c'est vraiment important pour nous de vivre ce moment symbolique" expliquent Nouhaila, Mariam et Shérine. "Ça reste malgré tout une surprise et c'est bien d'être là avec nos amis. C’était nul de rester chez nous sur Internet, mieux vaut le voir en vrai et partager avec les gens du lycée."

"On ira se faire des câlins plus loin" - Hippolyte, bachelier heureux

Les lycéens de Carnot nous disent pourquoi ils tenaient à être là Copier

Un petit selfie, mais toujours le masque sur le nez © Radio France - Olivier Estran

"Moi j'ai la mention 'assez bien'" détaille Hippolyte."C’était différent des autres années, on était pas dans le même type d'épreuves. La plupart des gens l'ont ce qui est le plus important. Bon pas d'embrassades, c'est dommage, mais on fait avec. On ira se faire des câlins un peu plus loin à l'abri des regards" sourit ce grand gaillard qui se voit bien poursuivre des études en Histoire.

Plus de mentions "très bien", et moins de rattrapage

2020 sera sans doute l'année de l'excellence. On compte dans l'Académie de Dijon 1655 mentions "très bien" contre 1088 l'an dernier. A l'inverse sur les 15 518 candidats de Bourgogne, 1003 sont maintenant au rattrapage contre 2259 l'an dernier. Les épreuves orales débutent dès mercredi et se poursuivent jusqu’à vendredi. "Je vais devoir revenir" soupire Robin à qui il manque quelques points. "Je viens de choisir les maths et la physique-chimie. Oui , je vais devoir bûcher encore un peu."

Paola et ses amis ont décroché des mentions "Tres Bien avec félicitations du jury" © Radio France - Olivier Estran

Pour cette première vague, dans l'Académie de Dijon, les résultats provisoires se déclinent de la façon suivante :

le taux de réussite au baccalauréat général atteint 94,0 % soit une hausse de 14,5 points (79,5 % en 2019) ;

le taux de réussite au baccalauréat professionnel augmente de 7,4 points : 87,6 % en 2020 contre 80,2 % en 2019 ;

le taux de réussite au baccalauréat technologique est de 88,4 % soit une hausse de 10,6 points (77,8 % en 2019).

Vous voulez savoir qui a déjà réussi ? On retrouve les résultats nom par nom sur l'Académie de Dijon. Les résultats définitifs du bac 2020 seront publiés samedi dans la journée sur ce même site.