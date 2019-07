Résultats du baccalauréat dans un contexte particulier en Seine-Maritime et dans l'Eure

Les résultats du baccalauréat, toujours un moment stressant. D'autant plus cette année, dans un contexte de conflit entre certains professeurs et le gouvernement. En Seine-Maritime et dans l'Eure, comme partout en France, les candidats ont finalement tous eu leurs résultats vendredi matin.