Résultats du baccalauréat : on a suivi les lycéens des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen

Au pas de course, les élèves du lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen se dirigent vers les résultats affichés sur des tableaux blancs dans la cour. Mario a trouvé son nom sur la liste. "Je suis un élève qui a un peu négligé l'école et là je vois que je suis admis, je suis trop heureux", sourit l'élève de terminale technologique. Avec une caméra à la main, il immortalise le moment directement sur place. "J'aime bien l'ambiance, je voulais la voir en réel", justifie-t-il. Comme plus de 33.000 autres lycéens de Normandie, c'était le grand jour des résultats pour lui.

Plutôt que de les voir en ligne, Romane elle aussi préfère venir au lycée avec ses amis pour découvrir ses résultats. "On voit les réactions de tout le monde et comme on voit nos professeurs, on peut leur dire et les remercier de ce qu'ils ont fait", témoigne la candidate en spécialité histoire-géographie et littérature espagnole.

Moins d'enjeu avec le contrôle continu

Pourtant avec la réforme du baccalauréat et le contrôle continu, l'enjeu est moindre pour les candidats en filière générale. "Maintenant le bac on peut le calculer, c'est presque de la triche et on a un peu les résultats en avance", convient Solveig, relevé de notes à la main. Mais pour elle, les attentes sont ailleurs : "c'est aussi la surprise de savoir s'il y a une mention derrière notre travail", explique la jeune diplômée. Avec sa mention "très bien", Solveig pourra maintenant poursuivre ses études en prépa Arts Plastiques comme elle le souhaitait.