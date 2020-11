Retard dans les programmes : des enseignants appellent à s’adapter en vue du bac

Cette semaine encore, il manque la moitié des 1.100 élèves dans les salles de classes du lycée Fresnel à Caen. L’établissement applique le principe des cours mi-présentiel mi-distanciel en application du protocole scolaire.

Leurs enseignants s’inquiètent du retard pris sur les programmes. Le distanciel ne permet pas d’avancer à un rythme normal selon Sébastien Chieu, délégué CGT : “C’est un enseignement très dégradé. On ne peut pas s’appuyer uniquement dessus pour avancer normalement. Il permet de faire des révisions mais si on prend le risque de mettre des nouveautés les élèves ne peuvent pas suivre".

Les mathématiques apparaissent parmi les disciplines les plus délicates à absorber pour les élèves devant leur ordinateur. “Les élèves l’ont dit à l’issue du premier confinement, s’il y a une discipline plus difficile que les autres c’est bien les mathématiques" affirme Christophe, prof de math justement, et présent dans ce rassemblement d’une quinzaine d’enseignants. “Chaque étape demande une explication rationnelle du professeur, impossible à distance même avec des corrigés mis en ligne”.

L’échéance du 15 mars

Pour les terminales, le bac arrive à grands pas. L’épreuve finale des spécialités est toujours prévue le 15 mars. Délai irréaliste selon Sébastien Chieu. “Si on cumule les effets du confinement de mars et les demi-classes alternantes, il nous manquera au moins 4 semaines pour boucler la plupart des programmes. Il faut reporter l’examen au mois de juin et alléger le programme”. Le ministère n’est pas sur cette ligne. Et le système des cours mi-présentiel mi-distanciel est amené à se prolonger au moins jusqu’au 20 janvier.