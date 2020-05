Retour à l'école encore bien timide en Creuse

Peu d'écoles en Creuse ont osé rouvrir leurs portes. Celle de Saint Laurent a franchi le pas et fait le maximum pour préserver les élèves d'une éventuelle contamination. On vous emmène voir comment ça se passe.

Pas de stress pour Lola et Baptiste, mais ce n'est plus "l'école d'avant"

Il y a encore des sourires, des cris et des jeux dans la cour de récré, mais ce n'est plus comme avant.

"On ne doit plus se toucher, toujours rester à un mètre des autres, alors on ne fait plus les mêmes choses, explique Mahel, moi j'ai joué à la marelle."

Le jeune garçon est un des 38 enfants qui sont revenus en classe pour ce premier jour de reprise, soit moins d'un élève présent sur deux dans cette école qui compte 83 bambins.

"Dans notre classe de CM2, nous sommes seulement 11, précise Lola, on a deux bureaux pour nous tout seul afin de garder de la distance."

"Ca fait bizarre, ajoute Ninon, on ne travaille pas pareil et on ne peut pas aider les copains."

A la sortie de l'école, certains enfants portent le masque rayé en tissu offert par la commune, mais il n'est pas obligatoire, par contre il faut se laver les mains "8 fois par jour" a compté Lola.

"J'ai hésité à remettre ma fille à l'école "

Pas de crise d'angoisse pour cette première journée de reprise, mais évidemment encore beaucoup de questions.

"J'ai hésité parce que je suis toujours en télétravail et ma fille aurait pu rester à la maison, explique la maman de Ninon, mais à un moment elle a besoin de retrouver son enseignant en face à face. On a géré l'école à la maison durant deux mois, mais il y a eu des pleurs, des craquages de sa part, des craquages des parents aussi, parce qu'avec le télétravail a côté c'est aussi compliqué. Bon si elle se sent mal, on reprendra les cours à la maison."

"Moi, les miens en avaient marre de rester confinés", précise Jennifer la maman de Baptiste et Lola, en CM2.

"Je ne suis pas inquiète, car je sais que la mairie a fait tout ce qu'elle a pu pour une sécurité optimale. A leur niveau en CM2, il est indispensable de revenir voir leur maître avant le passage en 6°"

A l'entrée de l'école, un plan pour expliquer aux parents les zones encore autorisées © Radio France - Olivier Estran

"On ne force la main à personne, et on laisse aux parents le choix de ramener leurs enfants, assure Jean-Claude Clédière le maire de la commune.

"Là, on se débrouille bien car il n y a que la moitié des enfants présents. Mais si c'est tout le monde était là, il faudra faire deux groupes par classe, et donc trouver de la place sans pouvoir pousser les murs. Ce sera le même problème pour la cantine et la halte garderie, on ne pourra pas accueillir tout le monde en même temps si on respecte les distances de sécurité."

L'Inspection d'Académie n'a pas de chiffres officiels pour cette journée de reprise. On connaitra avec précision le taux de retour en début de semaine prochaine.

Ca reste également flou pour le syndicat enseignant SNUIPP-FSU. "On sait que très peu d'écoles ont ouvert" précise le représentant départemental Fabrice Couegnas.

"Une semaine c'était de toutes façons trop court pour permettre aux communes et à l'Education Nationale de s'organiser." (on rappelle que le protocole de mesures sanitaires à appliquer fait 63 pages- NDLR). "On a pas d'opposition de principe à reprendre l'école, mais on veut des garanties pour les enseignants et tous ceux qui les accompagnent. On regrette qu'il n y ait pas de contrôles prévus sur les établissements qui reprennent."

On sait que les écoles de Guéret doivent rouvrir ce jeudi. A La Souterraine, les grands de Maternelles, les CP et CM2 reprendront lundi prochain. Ce sera le 25 mai pour les autres. A Aubusson , c'est aussi une rentrée progressive.

à lire aussi Rentrée scolaire : ce que prévoient les communes creusoises

Les parents ont jusqu'au 2 juin pour déterminer s'ils remettent ou non leurs enfants à l'école.