Retour à l'école le 11 mai : l'inquiétude des enseignants

Après l'annonce du Président de la République, lundi soir à la télévision, de rouvrir les écoles dès le 11 mai prochain, les enseignants ne cachent pas leur inquiétude. "Difficile de faire respecter les mesures barrières par les plus petits", dit une directrice d'école de Louverné.

Parmi les annonces, lundi 13 avril, du Président de la République, celle de rouvrir les écoles, dès le 11 mai prochain. Ce mardi, le ministre de l'éducation nationale a nuancé, en précisant que la rentrée se ferait progressivement et à la carte. Cependant, certains enseignants s'inquiètent d'un retour prématuré. Pour Isabelle Sablé-Leroux, secrétaire départementale du SNUipp 53, "nous nous interrogeons sur la préparation de cette rentrée, le 11 mai. Nous réclamons davantage d'informations".

"Impossible de faire respecter les gestes barrières aux plus petits"

Pour Mélanie Giroud, directrice de l'école maternelle Jean de La Fontaine, à Louverné, en Mayenne, "il est impossible d'éviter les contacts entre les plus petits, la crainte étant qu'ils ne se transmettent le virus ou le rapportent à leur famille". L'enseignante s'occupe d'élève de 3 à 5 ans et, elle s'interroge " je ne vois pas comment on peut faire porter un masque à un tout petit, je ne sais même pas si cela existe. Je suis donc très inquiète".

Ce mardi 13 avril, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, a précisé que le retour à l'école "ne sera pas obligatoire, le 11 mai".