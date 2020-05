Dans un communiqué publié ce lundi, le SNUDI FO 21 et la FNEC-FP FO dénoncent le retour à l'école décidé par le gouvernement à partir du 11 mai, et demandent un dépistage généralisé aux personnels et aux élèves comme préalable à toute reprise d’activité.

Retour à l'école le 11 mai : "une décision irresponsable et dangereuse" pour les syndicats d'enseignants

Dans un courrier adressé ce lundi 4 mai à tous les maires de Côte-d'Or, le SNUDI FO 21 rappelle que lors de son allocution du 28 avril, le Premier Ministre a annoncé sa décision de rouvrir progressivement les crèches, écoles et collèges à compter du 11 mai.

"Cette décision a des conséquences majeures pour les collectivités et en particulier pour les mairies, s’agissant des écoles et des crèches." estime le syndicat qui considère que "cette _décision est irresponsable, dangereuse, impossible_, car que les gestes barrières ne pourront pas être respectés, particulièrement dans les écoles compte tenu de l’âge des élèves et du nombre d’élèves par classe, bien qu’hypothétiquement limité à 15."

Le SNUDI FO 21 s'interroge sur la manière d'éviter "une nouvelle flambée épidémique quand les quelques 47 000 écoliers ainsi que tous les personnels (enseignants et autres) de Côte d’Or seront appelés à revenir en classe ? Comment gérer les regroupements de parents et d’élèves aux entrées et sorties des écoles, dans la cour de récréation, la sieste en maternelle, les repas collectifs, les transports ?"

le masque en classe © Maxppp - Aurelie LADET

Les recommandations du CHSCT de l'Education Nationale

Le comité hygiène et sécurité conditions de travail (CHSCT) du ministère de l’Education nationale a émis un avis voté par FO et la FSU : "Le CHSCT demande un dépistage généralisé aux personnels et aux élèves comme préalable à toute reprise d’activité."

Le SNUDI FO 21 et la FNEC-FP FO exigent que cet avis soit mis en œuvre et que soient prises toutes les mesures de protection nécessaires : équipements (masques FFP2, visières, gants…) à hauteur des besoins, désinfection des locaux, mise en place de tests quotidiens.

Soutien à ceux qui refusent

Le syndicat estime que "la Côte d’Or paye déjà un lourd tribut en termes de personnes contaminées, de malades et de morts du Covid19" et soutien "tous les personnels qui, soucieux de leur santé, celle de leurs proches, de celle des élèves et de leurs familles, refusent de retourner sur leur lieu de travail le 11 mai, sans dépistage systématique, sans les protections nécessaires."

Le SNUIDI FO 21 explique que "les maires, responsables de l’ouverture des locaux scolaires, mais aussi les directeurs vont être en première ligne pour assumer la décision "irresponsable" du gouvernement sans disposer du matériel de protection indispensable à tous." Il lui paraît donc "urgent de ne pas prendre le risque inconsidéré, inutile et surtout lourd de conséquences d’une ouverture des écoles à partir du 11 mai".

Une pétition nationale par la FNEC-FP FO, qui a déjà recueilli la signature de 55 000 personnels, parents d’élèves et citoyens