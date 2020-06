Retour à l'école : "pas tous les enfants accueillis en même temps, mais un peu plus en même temps"

L'école sera de nouveau obligatoire à partir de lundi prochain. Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir un retour en classe pour élèves de primaire et de collège. Un protocole sanitaire assoupli doit être dévoilé ce mardi, mais on sait déjà que la règle des 4m² par enfant est supprimée et remplacée par la règle du mètre latéral entre chaque élève, afin de faire augmenter les effectifs au sein des établissements.

La totalité des élèves accueillis... sur une semaine

"On avait arrangé les classes pour avoir une quinzaine de tables, on va devoir en rajouter", confie Emmanuel Bernard, le directeur de l'école du Quai à Saint-Péray en Ardèche. Pour autant, les 159 élèves de l'école ne devraient pas tous être accueillis en même temps dans l'établissement. Mais plutôt par demi-groupe : la moitié en classe le lundi et le mardi, et l'autre le jeudi et le vendredi. "Donc sur l'ensemble de la semaine on peut accueillir tous les élèves présents dans les classes."

Emmanuel Bernard, le directeur de l'école du Quai à Saint-Péray. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Revenir en classe pour bien terminer l'année et préparer la rentrée

Beaucoup de réorganisation pour à peine une dizaine de jours de classe, avant les vacances d'été le 4 juin. "Mais c'est important quand même de revenir, pour se remettre un peu dans le bain, revoir l'école et ses amis, et aussi pour se dire au revoir", explique Sandra, l'institutrice des CM2. "Pour ma classe, ça va vraiment servir à terminer le cycle de la primaire."

Pour la rectrice de l'académie de Grenoble, il fallait aussi mettre un terme à ce drôle d'entre-deux à l'école qui ne satisfaisait ni les parents ni l'éducation nationale. "Comme certains parents ne voulaient pas mettre leurs enfants à l'école, les enseignants continuaient l'enseignement à distance," explique Hélène Insel. "Et comme ils continuaient l'enseignement à distance, ils ne pouvaient pas être dans les classes."

"Là on va pouvoir faire revenir dans les classes des élèves qu'on n'a plus vu depuis le mois de mars, c'est très important et ça permet aussi de préparer la rentrée prochaine", poursuit la rectrice d'Académie. "Il est probable que tous les enfants ne soient pas accueillis en même temps, mais un peu plus en même temps."

Les activités éducatives "2S-2C" devraient aussi se poursuivre, en tout cas à Saint-Péray, pour permettre aux élèves qui ne peuvent pas être accueillis en classe de continuer les activités sportives mise en place par la commune.