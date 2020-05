Ca y est. C'est le retour progressif à l'école. En Bretagne, on ignore combien des 317.000 élèves de maternelle et de primaire seront réellement concernés. Le pourcentage de pré-inscription est plus important que dans d'autres régions, mais certains parents hésitent encore.

Quelle drôle de rentrée ! La prudence des enseignants et des parents bretons

Selon Olivier Cuzon, porte parole de Sud Education dans le Finistère, le pourcentage d'enfants pré-inscrits est plus important en région Bretagne qu'ailleurs. "Le recteur a mis la pression en laissant entendre que si les enfants n'étaient pas pré-inscrits maintenant, ils ne pourraient pas venir à l'école d'ici les vacances d'été. A Sud Education, on rappelle aux parents qu'il y a évidemment plus de souplesse. C'est une ambiance anxiogène, alors il faut y aller doucement."

Des situations très différentes d'un quartier à l'autre

Selon les informations de Sud Education, à l'école Guérin, au centre ville de Brest, 80% des enfants sont pré-inscrits. Mais ils ne sont que 30% à l'école Paul-Ducas à Kérédern, un quartier populaire de Brest, avec de grandes tours HLM. "C'est curieux, remarque Olivier Cuzon, et ce ne serait pas sérieux de se lancer dans des analyses sociologiques".

Les enfants risquent d’être déçus

Karine Le Bihan est directrice de l'école Sainte Thérèse à Plouzané, à l'ouest de Brest. Les enfants seront accueillis dans les classes à partir de 8H30. "On ne sait pas comment les enfants vont réagir. Surtout les petits. Les parents leur ont bien expliqué que ce ne serait pas comme avant. Mais ils risquent quand même d’être très déçus de ne pas retrouver la possibilité de vraiment jouer avec leur copains", indique-t-elle.

"On a un hectare de terrain. A cette saison, d'habitude, de sont des grosses parties de foot. Là, rien de possible. Ils sortiront par tous petits groupes. Je crains que ce soit dur pour eux. Mais on sera là!", affirme la directrice.