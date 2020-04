Retour à l'école : "s'il n'y a pas les moyens de protection, ça ne sert à rien de rouvrir" selon FO en Mayenne

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale, a détaillé mardi 21 avril les modalités d'un retour progressif à l'école à partir du 11 mai, date fixée pour le déconfinement.

La semaine du 11 mai : les élèves de grande section, de CP et de CM2 retourneront en classe par groupe de quinze au maximum, mais pas dès le lundi, qui sera réservé à une prérentrée des enseignants.

La semaine du 18 mai : ce sont les élèves de 6e et de 3e pour le collège et de 1re et de terminale pour le lycée qui reprendront les cours. Les élèves de lycées professionnels, quant à eux, commenceront immédiatement par les ateliers industriels.

La semaine du 25 mai : c'est l'ensemble des classes qui rouvriront, toujours avec un plafond de quinze élèves par classe.

S'il n'y a pas les moyens de protection, ça ne sert à rien de rouvrir les écoles

Un retour progressif à l'école qui se fait au détriment de la santé publique dénonce Sébastien Lardeux, le secrétaire départemental FO en Mayenne : "le gouvernement fait allégeance au Medef et à la finance. L'objectif est avant tout de remettre tout le monde au travail. Peu importe les risques. Mais on ne sait pas vraiment comment ça va être organisé. Des demi-classes ? Plus d'instituteurs et d'institutrices ? On ne connait pas les moyens de protection que l'on va donner au personnel. Et si on ouvre les écoles, on ouvre les cantines, on ouvre les transports scolaires. Il y a beaucoup de flou. On n'est pas du tout prêt à la réouverture des écoles sans avoir des garanties de protection pour l'ensemble des employés".