Retour à l’école : « S’il y a un drame, c’est l’Etat qui sera responsable » pour le maire d’Eppeville

Christophe Vassent, le maire d'Eppeville dans l'est de la Somme, souhaitait à la base rouvrir l'école maternelle et l'école primaire de sa commune au mois de septembre, pour laisser passer l'épidémie de coronavirus.

Un retour en cours obligatoire dès lundi pour tous les écoliers et tous les collégiens. Emmanuel Macron l'a annoncé dimanche.

Certaines communes voulaient pourtant rouvrir leurs écoles au mois de septembre, comme Eppeville dans l'est de la Somme. Finalement, la maternelle et la primaire ont rouvert fin mai. Un peu sous la contrainte pour Christophe Vassent, le maire de la commune. Il regrette les injonctions successives du gouvernement. Il était l'invité de France Bleu Picardie.

Christophe Vassent est un peu amer suite à l'annonce du retour obligatoire à l'école lundi prochain : « On est pas écoutés, comme d’habitude. Malheureusement, ça arrive souvent. L’arrêté que j’ai pris pour un retour à l’école au mois de septembre est toujours valable. Je le maintiens, même si entre temps j’ai dû rouvrir les écoles. Mais l’Etat doit prendre ses responsabilités : s’il y a un drame, c’est l’Etat qui sera responsable. Personnellement, je ne voulais pas rouvrir et je n’étais pas leur seul : sur 19 conseillers municipaux, 17 étaient favorables à une réouverture en septembre. »

Le maire d'Eppeville est revenu sur le raisons qui l'ont poussé à prendre un arrêté municipal pour une reprise des cours après les vacances d'été : "On écoute les parents, certains ont peur de remettre leurs enfants à l'école. Mois aussi je suis inquiet : j'ai des enfants. On voit bien que dans certaines régions, il y a des clusters et des écoles qui ferment pour des suspicions de cas de coronavirus. Je sais bien que les enfants sont restés longtemps à la maison et qu'ils ont besoin de retrouver du lien social et scolaire. Mais _pourquoi ne pas attendre le mois de septembre ?_"

Christophe Vassent a aussi évoqué la façon dont les salles de classes pourraient être aménagées avec les nouvelles consignes sanitaires et le coût de l'épidémie de coronavirus pour sa commune. Son interview complète est à réécouter ici :