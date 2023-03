Retour à la normale après de nouveaux problèmes de chauffage au lycée Blaise Pascal

Des représentants d'Engie et de la Région sont allés à la rencontre des parents d'élèves et des enseignants du lycée Blaise Pascal ce vendredi 3 mars. Au menu des discussions : la gestion du chauffage, qui pose ponctuellement problème au sein de l'établissement. Suite à une fuite, une partie de l'internat s'est retrouvé privé de chauffage et d'eau chaude pendant quelques jours; certaines salles de classes ont également été concernées. Au mois de décembre déjà le lycée avait subi une panne qui avait carrément mené à l'annulation des cours. Ces défaillances ponctuelles s'ajoutent à un problème plus général d'équilibrage de la température dans l'établissement : la température peut varier de 15 à 20°, là où contractuellement elle devrait être de 19° dans les salles de cours, et de 16° dans les ateliers.

Les internes sans chauffage et sans eau chaude pendant quelques jours

L'intervention nécessaire pour réparer la fuite constatée le lundi 27 février a provoqué une coupure du chauffage dans une partie de l'internat. Une quarantaine de jeunes auraient été concernés selon le proviseur du lycée. Parmi eux Logan, élève en première ST2S (sciences et technologies de la santé et du social). Privé de chauffage, il a fait comme il a pu pour se réchauffer : "Je dormais avec un pull et un petit pantalon de survêtement que j'ai trouvé dans mon placard, et puis je me les gelait un peu toute la nuit (...) en début de semaine on s'est douchés à l'eau froide un jour, mais après ca allait mieux" raconte cet interne. Pour lui, normalement, tout devrait désormais rentrer dans l'ordre. En revanche, certaines salles du bâtiment C reste fermées. La fuite d'une canalisation du réseau de chauffage a provoqué un dégât des eaux.

Le proviseur du lycée Blaise Pascal, Yannick Loiseau, montre sur le mur d'une salle de classe les traces d'humidité qui partent du plafond dans le bâtiment C; "l'amphithéâtre a également été touché, plus une salle de réunion, plus tout le rez-de-chaussée" détaille le responsable. "Ca c'est un incident, ca peut arriver, mais c'est pas ca qui a posé le plus de problèmes (...) Historiquement, il y avait d'autres sociétés qui géraient le chauffage avant (...) et on me dit, je n'était pas présent, on me dit qu'il y avait moins de problématiques de chauffage (...) Il y a une question de pilotage du chauffage dans son ensemble".

La fameuse fuite de la semaine dernière a fait des dégâts © Radio France - Manon Klein

Plus de techniciens pour gérer les lycées

Pour mieux répondre à ces problématiques, Engie annonce le renforcement de l'équipe de ses agents en charge de la gestion des lycées; elle sera désormais de trois équivalents temps-plein selon le proviseur du lycée Blaise Pascal. Un engagement pris vendredi, suite à la réunion organisée à l'initiative du Conseil régional, en charge des lycées.

Le directeur régional d'Engie solutions, Patrick Lanoizelée, assure que tout est fait pour résoudre les problématiques liées au chauffage : "Les installations sont aujourd'hui en chauffe. Y compris celles qui ont subi la fuite. Par contre on a un gros travail - c'est un travail qui est fastidieux, long, lent, - pour faire en sorte que les températures soient homogènes dans l'ensemble des bâtiments".