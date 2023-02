Retour à Saint-Sernin pour le costumier aux 4 César

Le costumier le plus récompensé des César a rencontré hier à Toulouse les lycéens de Saint-Sernin.

ⓘ Publicité

Jean-Pierre Larroque qui a remporté en 2022 son 4e César pour son travail dans le film " Illusions perdues" de Xavier Giannoli, avec notamment Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Cécile de France, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar est costumier pour le cinéma depuis 1991, il a fait ses études aux Beaux-Arts de Toulouse avant de rejoindre l'école de la "Rue blanche" à Paris (autre nom donné à l'ENSATT, École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre).

loading

Mais avant cela il est passé par le lycée Saint-Sernin dans le centre ville de Toulouse. C'est donc avec beaucoup d'émotions qu'il a retrouvé les bancs de son ancien établissement : "J'ai été scolarisé ici de 1979 à 1982. C'est là où j'ai rencontré celui qui est encore mon meilleur ami, C'est un lycée où j'ai passé de merveilleux moments, on m'a appris plein de choses, on m'a ouvert l'esprit, j'ai eu des cours d'histoire de l'art et de dessins fabuleux, on avait monté un club théâtre, c'était fabuleux d'être ici. J'étais venu dans ce lycée pour préparer ma formation de costumier. C'est émouvant."

Jean-Pierre Larroque est originaire de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Il a déjà remporté 3 César des meilleurs costumes pour les films " Mademoiselle de Joncquières" (2019), " Marguerite " (2016) et " Lautrec" (1999). Il a également raflé un Emmy Award pour ses réalisations dans la mini-série "Napoléon" d'Yves Simoneau .

Rencontre avec 70 lycéens

70 élèves de seconde et de terminale option histoire de l'art, de première option théâtre et d'hypokhâgne spécialité cinéma ont pu échanger avec Jean-Pierre Larroque.

Parmi eux Gustave, élève en terminale. Heureux d'avoir la possibilité de rencontrer un artiste de cette envergue : "ça fait bizarre parce que je n'avais jamais rencontré personne qui avait remporté des César, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a une place dans la cinématographie, ses films sont très beaux, son métier de costumier a de la valeur, c'est une super initiative , ce n'est pas en lui envoyant un mail que je l'aurais rencontré".

Gustave, lycéen à Saint-Sernin fait partie de ceux qui ont eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Larroque. © Radio France - Pascale Danyel

Cette rencontre au lycée Saint-Sernin a été organisée dans le cadre du dispositif " un artiste à l'école " dont l’ambition est d’éveiller les plus jeunes aux métiers de la culture.

Près de 17 000 élèves ont eu depuis 10 ans, l’opportunité de rencontrer 185 artistes tels que Isabelle Carré, Eric Toledano, Bruno Solo, Caroline Proust, Miss Tic, Thomas Lilti, Céline Sciamma, Eric Klapisch, Bertrand Tavernier, BEN....