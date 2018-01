Le mouvement est moins massif qu'on pouvait l'imaginer mais la semaine de 4 jours poursuit son retour. Pour la rentrée prochaine, la direction académique a reçu 39 demandes de dérogation à la règle, qui reste aux 4 jours et demi. Avec les 57 communes qui avaient déjà fait ce choix l'an passé et Le Mans, qui se prononce jeudi, ce sera moitié-moitié. La moitié des écoliers sarthois n'aura plus classe le mercredi.

72% des conseils d'école manceaux pour les 4 jours

Parmi les communes qui reviennent aux quatre jours, la moitié des villes sarthoises les plus peuplées : Sablé, Mamers, Changé, Parigné-l'Évêque. Monval-sur-Loir avait déjà franchi le pas en 2017 et Le Mans s'apprête à le faire.

Le conseil municipal du Mans se prononcera ce jeudi sur la demande de dérogation. "Il n'est pas question de dire qu'une organisation est mieux que l'autre, ce n'est pas notre compétence", précise le maire Jean-Claude Boulard. La ville avait assuré qu'elle suivrait l'avis de ses 74 conseils d'écoles. Ces consultations ont été à 72% favorables à la semaine de 4 jours, seulement 14% des écoles ont demandé le maintien des 4 jours et demi.

Pour autant, Le Mans maintient les moyens humains pour les activités périscolaires : cette décision n'a "rien à voir" avec des économies budgétaires, assure le maire. La ville va à nouveau consulter les écoles pour mettre en place de nouveaux horaires à partir de septembre.