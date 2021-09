Retour aux sources pour le nouveau proviseur du Lycée Daudet de Nîmes

Pascal Lorblanchet, nouveau proviseur du Lycée Daudet à Nîmes, invité de France Bleu Gard Lozère matin

Un nouveau proviseur pour le lycée Alphonse Daudet de Nîmes. Il s'agit de Pascal Lorblanchet. Un retour aux sources car cet ancien proviseur du lycée de Milhaud, également dans le Gard, a commencé sa carrière dans le prestigieux établissement nîmois du boulevard Victor Hugo en tant que professeur stagiaire d'Histoire-géographie.

Daudet, un lycée attractif

Selon Pascal Lorbranchet _"Daudet est un lycée incontestablement attractif. L'attractivité d'un établissement se construit sur son histoire, sur sa réputation, et sur ses résultats. _Le lycée Daudet a d'excellents résultats grâce à des équipes engagées et expérimentées et les élèves qui y entrent ont toutes les chances d'en sortir avec le diplôme et une poursuite d'études très intéressantes".