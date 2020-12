Retour de la semaine de quatre jours pour les écoliers de Valognes en septembre

La concertation mise en place par les élus a montré une large majorité pour le retour à la semaine de quatre jours. Le maire de Valognes, Jacques Cocquelin et sa déléguée à l'éducation, Odile Sanson, ont consulté parents, enseignants et personnel municipal après s'y être engagé lors des dernières municipales. La décision finale reviendra cependant à la directrice de l'académie qui accordera ou non une dérogation.

Les activités périscolaires maintenues

La maire, Jacques Cocquelin, ne comprend pas bien ce revirement de l'opinion. Il avait organisé une première consultation en 2013 qui avait mis en place la semaine de quatre jours et demi, mais sept ans plus tard, c'est le retour à quatre jours qui l'a emporté. "4,5 jours, c'était le bien-être de l'enfant," estime le maire, "quatre jours, c'est le bien-être des parents et des enseignants."

Il c'était cependant engagé à respecter le résultat de la concertation, "on le fera," a-t-il affirmé. Mais cela ne signifie pas le renoncement aux activités périscolaires. "Comme nous pensons que ce périscolaire était de qualité, nous avons l'intention de le maintenir." Les modalités restent à mettre en oeuvre pour la rentrée de septembre 2021.