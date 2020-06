Du self à l'internat, comment les lycées creusois organisent le retour des élèves

C’est la rentrée ce lundi 8 juin pour les lycéens creusois. La réouverture officielle était en fait la semaine dernière, mais il a fallu un peu de temps aux lycées creusois pour s’organiser, décider de qui peut revenir et dans quelles conditions. On fait le tour des différents établissements.

Le déconfinement et les annonces du Premier ministre ont sonné l'heure de la réouverture pour nos lycées creusois. La majorité d'entre eux ouvrent à nouveau leur porte ce lundi 8 juin, même si le nombre d'élèves volontaires pour retourner en cours est très bas. Avec l'application des mesures sanitaires, ceux-ci vont trouver leurs établissements bien changés.

Un nombre réduit d'élèves dans les lycées

Combien de lycées se sont-ils portés volontaires pour rentrer en cours ? Difficile d'être précis, mais tous les lycées creusois donnent la même réponse : très peu. Les lycéens reviennent sur la base du volontariat. Ils sont une trentaine au lycée professionnel de Saint-Vaury, un tiers au LMB de Felletin, qui a ouvert la semaine dernière, moins d'une centaine au lycée Pierre Bourdan ...

Les réponses varient en fonction des niveaux invités à revenir : par exemple, au lycée Raymond Loewy de La Souterraine, ce sont uniquement les élèves de seconde, qui seront "une poignée" seulement selon la proviseure. Le lycée agricole d'Ahun a quant à lui choisi de faire donner des cours, notamment, aux élèves en première Bac pro service à la personne, privés de stage en Ehpad cette année. Au lycée professionnel Gaston-Roussillat, à Saint-Vaury, les décrocheurs et les élèves de Terminale ont la priorité. Les lycées sont aussi nombreux à échelonner les jours de présence des lycéens, selon les niveaux.

Pour s'adapter aux mesures sanitaires, les lycées changent de visage

Une manière d'éviter qu'un trop grand nombre d'élèves ne se croisent. Sur place, tout est pensé pour essayer d'organiser cette présence : sens de circulation unique, entrées et sorties clairement séparés, bâtiment dédié, comme à la cité scolaire Raymond-Loewy. "On s'est inspirés de ce qu'on a mis en place pour la rentrée du collège, explique Béatrice Dufour, la proviseure. Les classes ne peuvent pas excéder 15 élèves, et à chaque groupe est assigné une salle de classe qu'il ne quitte pas. Ce sont les professeurs qui se déplacent."

Tous les aspects de la vie au lycée sont ainsi minutieusement calculés : "On a six classes informatiques qu'on utilise, qui peuvent donc accueillir 90 élèves, détaille l'agent gestionnaire du lycée Gaston-Roussillat, à Saint-Vaury. Ce qui correspond à trois services au self, et ça ne nous permet pas d'accueillir plus de 30 internes." C'est l'autre problème crucial pour ces lycées : comment organiser l'accueil des internes ?

A la cité scolaire Raymond-Loewy, "il n'était pas possible de rouvrir l'internat en tenant compte des mesures barrière", explique Béatrice Dufour. Un autre frein au retour des élèves, que n'ont pas le lycée professionnel de Saint-Vaury et le LMB de Felletin. Dans les deux cas, c'est une douche et une chambre par élève afin de respecter les distances physiques.

Dans toute cette organisation, les lycées avec des facilités de locaux sont ceux qui tirent leur épingle du jeu, comme le LMB de Felletin, avec ses 45.000 mètres carrés de bâtiment sur 18 hectares. Mais le lycée professionnel fait face à un autre défi : "Nos élèves doivent systématiquement désinfecter leur matériel, les matériaux et les plans de travail pendant les ateliers, pointe Pierre-Philippe Tomi, le proviseur. C'est autrement plus difficile que s'ils avaient leurs propres affaires !" Pour l'instant, tout semble bien se passer autant chez les élèves que chez les personnels : "Ils nous disent tous, 'ç fait du bien de revenir' !" souligne le proviseur.