Retour des élèves en classe : "La priorité ne sera pas forcément donnée aux apprentissages" selon le SNUIPP 54

Ils sont retournés en classe pour certains d'entre eux ce lundi matin après deux mois d'absence. Comment les professeurs des écoles se sentent-ils ? "Anxieux et contents", selon Isabelle Nicolas, co-secrétaire du syndicat enseignants SNUIPP en Meurthe-et-Moselle. Elle était l'invitée de France Bleu Lorraine.

"On a vraiment été submergés de mails ces derniers temps avec énormément de questions qui restent parfois sans réponse", explique-t-elle. "Ils sont non pas soulagés de retrouver leurs élèves mais contents ça c'est sûr. Pour la grande majorité, ils ont envie de retourner en classe".

Quelles interrogations pour les enseignants ? "Des questions matérielles au niveau sanitaire, sur la faisabilité de la mise en oeuvre du protocole, des questions sur la responsabilité de chacun, beaucoup aussi sur la garde de leurs propres enfants", détaille Isabelle Nicolas.

Le protocole sanitaire est très exigeant, c'est une bonne chose mais il se confronte à la réalité de certaines écoles qui matériellement ne peuvent pas le mettre en place d'où la réticence de certains maire, qui peut se comprendre, à ouvrir

"Ça dépend des abords de l'école, de la possibilité de circuler, du nombre de toilettes, du nombre de personnels communaux disponibles aussi pour réaliser un ménage très très fréquent", poursuit Isabelle Nicolas. "Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte et surtout très très peu de temps pour les mettre en oeuvre. C'est ça le plus embêtant et qui nous pousse à demander un report de la reprise pour que tout soit préparé correctement. La réouverture est prématurée partout."

Pour la responsable syndicale, "il faut bien faire comprendre aux parents que ce ne sera pas une école telle qu'on la connaît. Les choses vont reprendre très doucement et la priorité ne sera pas donnée forcément aux apprentissages et surtout pas à finir les programmes mais déjà à accueillir les élèves et se retrouver, à retisser du lien à voir comment ils vont".