Retour des plats chauds dans les cantines de Toulon ce lundi

Plus de sandwiches, de salades préparées ou de chips pour les petits Toulonnais qui mangent à la cantine. Avec l'assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles, les cantines de Toulon vont retrouver ce lundi 22 juin leur fonctionnement normal. Des plats chauds seront donc servis aux enfants.

Bonne nouvelle pour les enfants des écoles de Toulon qui mangent à la cantine : des plats chauds leur seront de nouveau servis à partir du lundi 22 juin. Les cantines de la ville vont en effet retrouver leur fonctionnement normal grâce à l'assouplissement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Certains parents d'élèves dénonçaient la qualité des plats froids servis depuis la réouverture des écoles.

Depuis le 11 mai en effet, les 260 agents municipaux, affectés normalement à la préparation des repas, avaient quitté les cuisines pour "accomplir d'autres missions obligatoires : nettoyer et désinfecter les écoles. Avec l'assouplissement du protocole (plus de désinfection systématique), ces agents vont pouvoir reprendre leur poste initial et donc préparer les repas des enfants." explique Patrice Cazeaux, adjoint chargé de la vie scolaire à la mairie de Toulon. Les 11.000 petits Toulonnais qui restent à la cantine le midi vont donc retrouver des plats chauds.

Pour que ce retour à la normale se déroule sans problème, les agents municipaux font, depuis le milieu de la semaine, le tour des cuisines. "Nous avons rallumé les fours, vérifié que les lave-vaisselles fonctionnaient bien pour assurer la désinfection des assiettes et des couverts des enfants. Nous n'avons constaté aucun problème" détaille Audrey Arnaud, responsable de la cantine de l'école des Moulins, dans les quartiers ouest de Toulon.