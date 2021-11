Retour du masque à l'école : "Ça s'impose vu le contexte sanitaire, mais l'effet yo-yo est regrettable"

Le port du masque est à nouveau obligatoire depuis ce lundi 15 novembre pour les élèves en école élémentaire, du CP au CM2. La Somme et l'Aisne sont à nouveau concernés, l'Oise l'est déjà depuis une semaine. Invité de France Bleu Picardie, Maxime Paruch, enseignant dans le premier degré et secrétaire départemental du syndicat UNSA estime que "ça s'imposait au regard du contexte sanitaire actuel. Quand le 22 septembre, il avait été annoncé qu'on pouvait retirer le masque au 4 octobre, on avait jugé cette décision paradoxale et certainement prématurée. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui nous donne raison." Cela rentre dans le passage du protocole sanitaire au niveau 2 dans les écoles partout en France.

"Confinements et masque, cela engendre des retards d'apprentissage"

Alors comment faire accepter le retour du masque aux enfants, un mois seulement après l'avoir fait tomber ? "Les enfants sont assez habitués à ces effets allers-retours, même si ces effets yo-yo sont regrettables, indique Maxime Paruch. Le fait qu'aujourd'hui tout le monde soit concerné, cela a au moins le mérite de la clarté. On avait pu constater déjà la semaine dernière, des élèves qui avaient remis leur masque parce que les parents leur avaient donné, parce qu'ils étaient un peu perdus sur le fait de savoir si tel département était concerné par la mesure ou pas". Le secrétaire départemental de l'UNSA note des difficultés d'apprentissage, notamment auprès des publics les plus fragiles : "Vous mettez bout à bout les confinements, le port du masque, vous voyez bien qu'au niveau des apprentissages, ça engendre effectivement des retards", notamment sur l'apprentissage de la lecture ou encore l'éducation physique et sportive.

Avec le niveau 2 du protocole sanitaire dans les écoles, "on ne peut plus mélanger les élèves de différents groupes entre eux. _Alors on va constater certains paradoxes : des élèves vont être séparés sur le temps scolaire mais qui vont se retrouver brassés sur le temps périscolaire_, donc à la cantine ou à la garderie. Même si les collectivités font au mieux, c'est inévitable dès lors qu'on ne confine pas le pays", souligne Maxime Paruch.

Bientôt des évaluations pour 35.000 écoliers en maternelle

Un autre dossier qui va arriver sur la table des enseignants bientôt, c'est un nouveau mode d'évaluation pour les élèves. "L'information va être communiquée aux familles au cours de cette semaine. Il s'agit d'un large panel d'élèves concerné : 35.000 élèves de petite section sur toute la France, ça fait 2500 classes de maternelle. Ces élèves vont être suivis tout au long de leur scolarité. C'est une étude qui est faite à peu près tous les 10 ans en France, le but étant de mesurer les effets de telle politique éducative. Alors, quand on voit que les réformes se succèdent tous les deux ou trois ans, ce type d'étude est vraiment pertinente". Les évaluations vont débuter en janvier 2022 pour les enfants, avec "des questionnaires pour les parents à l'attention des parents, mais également des enseignants".

Les établissements concernés ont été tirés au sort : "Les directeurs ont été informés en toute fin de semaine dernière. Alors maintenant, encore une fois, leur incombe une tâche supplémentaire : quand on connaît leur situation, c'est un peu regrettable puisqu'aucun moyen n'a été mis en oeuvre pour les aider spécifiquement dans cette mission", conclut le secrétaire départemental de l'UNSA.