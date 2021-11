Retour du masque à l'école en Corrèze : entre fatalisme et incompréhension

C'est la rentrée ce lundi, mais une rentrée masquée pour les enfants du CP au CM2 en Corrèze, qui fait partie des 39 départements dont la situation sanitaire s'est dégradée pendant les vacances. La décision a été prise en milieu de semaine dernière. Les petits corréziens, comme leurs parents, sont loin d'être tous ravis. Même si tous comprennent la nécessité de remettre le masque.

Elise est en CE2 à l'école de Chasteaux, près de Brive. Elle sait ce qui l'attend ce lundi matin : "On remet le masque!" Elise, pas franchement ravie, comme les jumeaux Maé et Lucas, âgés de 7 ans : "C'est pas super... Le masque ça gratte et ça gêne." Des réactions attendues, d'autant que les enfants en Corrèze ont eu école sans masque pendant trois semaines. Elise a apprécié "les récréations, la cantine où on n'était plus obligé de prendre le masque dans notre sac". Elle a aussi découvert le visage de sa maîtresse : "Ça faisait très bizarre parce qu'elle le portait depuis presque deux ans!" Mais les enfants savent qu'ils n'ont pas le choix et semblent très tolérants. "C'est obligé pour ne pas être contaminé et mourir", "c'est mieux, au moins tu n'attrapes pas le Covid" rajoute Lisa.

Du côté de leurs parents, même si on s'y attendait, la mesure est diversement appréciée. "Il faut le faire, ils le font, ils savent que c'est pour des raisons sanitaires, mais ce dit dans le milieu scolaire je pense que c'est une contrainte qui nuit un peu à la pédagogie et aux relations dans la classe", selon Didier, le papa des jumeaux. Nathalie, qui est infirmière, voit d'abord l'aspect sanitaire : "Il n'y a pas le choix et je pense qu'en cette saison c'est peut être une bonne chose. Ça évitera la transmission de tous les virus, y compris du Covid."

Le masque à l'école fait partie des mesures pour limiter la propagation du virus insiste la préfète de la Corrèze. N'a t-il pas été enlevé trop tôt ? "Pour que les mesures soient acceptées quand les conditions se dégradent, il faut être capable de s'adapter quand elles s'améliorent. Donc, je pense qu'il faut s'adapter et la faculté d'adaptation est une qualité" répond Salima Saa. Une qualité dont vont devoir faire preuve enfants, enseignants et parents. "On attend que les cas baissent" conclut Elise.

Le cas du RPI La Porcherie-Meilhards

Le masque obligatoire dans les écoles corréziennes à compter de ce lundi. Ce n'est pas le cas pour celles de Haute-Vienne. Une situation dont on commence à avoir l'habitude au RPI La Porcherie/Meilhards à cheval sur les deux départements.

La Porcherie est une commune du sud-est de la Haute-Vienne, située à 10km de Meilhards, commune de Corrèze. Toutes les deux forment un RPI, un Regroupement Pédagogique. Les élèves de maternelle et quelques CP sont scolarisés à La Porcherie et les plus grands, du CP au CM2, sont scolarisés à Meilhards.

Ce lundi, le fils de Vanessa, qui est en CM1 et qui habite La Porcherie, devra donc mettre le masque pour aller à l'école à Meilhards. À l'inverse de sa sœur, en CP à La Porcherie. Une situation qui ne devrait pas poser de problème selon Vanessa. Ce qui va être plus compliqué, selon elle, c'est de réexpliquer pourquoi il faut remettre le masque : "C'est un ancien asthmatique, donc il avait du mal à respirer avec le masque. Quand ils l'ont retiré c'était une libération ! Reporter le masque... Il ne comprend pas et à vrai dire même nous en tant que parents et adultes on ne comprend pas grand chose non plus. On a tout fait dans les règles et c'est un peu compliqué d'expliquer à des enfants."

Il n'empêche, la situation est un peu ubuesque pour Patricia Ducher : "Ils auraient dû faire du cas par cas. Les enfants qui sont dans la même famille et qui partent le matin un à La Porcherie et l'autre à Meilhards, ils se retrouvent le matin, le soir. Il n'y a qu'à l'école qu'ils ne sont pas ensemble. Donc, il n'y a rien de très logique."

Le masque dans les écoles de Haute-Vienne n'est pas encore obligatoire. Il faut que le taux d'incidence dépasse les 50 cas pour 100.000 habitants sur plusieurs jours consécutifs.