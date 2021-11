Retour du masque pour les écoliers de l'Isère : "Tout sauf le retour de l'école à la maison" juge la FCPE

Comme dans 38 autres départements, les écoliers de l'Isère devront de nouveau porter le masque ce lundi 8 novembre au retour des vacances de la Toussaint. Le but est de limiter les contaminations alors que les cas de Covid se multiplient ces derniers jours.

C'est une décision qui ne va faire plaisir ni aux parents, ni aux enfants. Mais à partir de lundi 8 novembre 2021, le masque est de nouveau obligatoire dans les écoles maternelles et primaires du département de l'Isère. Tous les indicateurs montrent une remontée de l'épidémie dans le département : le taux d'incidence est remonté à 68 cas pour 100.000 habitants, il a doublé en dix jours. "Notre priorité c'est qu'on évite de nouveau un retour de l'école à la maison", estime sur France Bleu Isère Gilles Nogues, le président de la fédération de parents d'élèves FCPE en Isère.

France Bleu Isère : Comment vous sentez les enfants en cette rentrée où il faut remettre le masque ?

Gilles Nogues, président de la FCPE Isère : Je pense que la plupart seront déçus parce qu'ils avaient connu finalement une petite parenthèse enchantée deux semaines avant les vacances. Ce sera certainement compliqué de leur remettre le masque, mais on avait dit au début de la pandémie que ce serait absolument impossible de forcer les enfants à mettre le masque. Et on a vu qu'ils avaient finalement fait preuve de beaucoup de maturité. Ils avaient réussi sans problème. Il va falloir le refaire.

Et qu'est ce que vous en pensez de ce retour du masque à l'école, vous ?

Moi, je pense qu'on ne peut pas nier les chiffres qui montrent qu'on se dirige lentement vers une cinquième vague. Et puis, les enfants, c'est quand même une population qui n'est pas vaccinée. Et du coup, face à ça, nous, notre priorité c'est qu'on évite de nouveau un retour de l'école à la maison. Donc, moi je comprends la décision du gouvernement, qui s'adapte aux chiffres de l'épidémie.

Plusieurs parents d'élèves ont pointé une mesure incohérente. Est ce que ça manque de cohérence également selon vous ?

À la rentrée de septembre, le ministère avait présenté différents niveaux de protocole en disant qui on allait s'adapter. Donc bon, on a été prévenu et comme je le dis, si ça permet d'éviter que des enfants tombent malades et qu'on ferme des classes, c'est un plus.

Vous l'avez dit, les enfants de primaire constituent une population qui n'est pas vaccinée. Aux Etats-Unis, la vaccination des enfants dès 5 ans a démarré il y a déjà 15 jours. Est ce qu'il faut accélérer là dessus, selon vous ?

Moi, je pense qu'il faut vraiment se conformer à l'avis des experts médicaux là-dessus. Je ne peux pas vraiment donner une une opinion, elle n'a aucune valeur en la matière. Il faut vraiment se fixer aux recommandations des scientifiques.

Est ce qu'on a suffisamment utilisé les alternatives aux masques ? Je pense par exemple aux capteurs de CO2 ou purificateurs d'air dans les classes. Il y a eu suffisamment d'efforts là dessus ?

On pourrait toujours faire mieux et je pense qu'effectivement, on voit que la vaccination ne suffit pas et qu'il faut vraiment faire tous les gestes barrières. Et parmi ça, l'aération des pièces ou l'achat de capteurs de CO2. Certainement, ça aurait aidé. C'est un coût pour les collectivités et peu d'entre elles se sont engagées là-dessus. Bon, c'est dommage, mais ça peut se comprendre.

Quels sont les autres moyens à mettre en œuvre selon vous ?

Nous, à la FCPE, on aurait souhaité que le rectorat mette davantage de moyens pour équiper les enseignants de masques transparents. Le masque est très gênant, surtout pour les enfants des petites classes où on apprend à lire et à écrire, les CP-CE1. Les masques transparents nous semblent nécessaires au moins dans ces niveaux là, où vraiment c'est important de pouvoir voir le mouvement des lèvres. On aurait pu faire cet investissement-là.

Emmanuel Macron doit prendre la parole demain soir à 20 heures pour faire des annonces à nouveau sur la situation sanitaire. Qu'est ce que vous en attendez ?

J'aimerais bien qu'il reprenne son engagement de tout faire pour éviter le retour de l'école à la maison, parce que quand même, ça correspond à un engagement du gouvernement. Dans beaucoup d'autres pays, les enfants n'ont pas connu l'école. Donc j'aimerais bien qu'il renouvelle cet engagement-là pour l'école et puis pour le reste, qu'il nous montre un peu comment il envisage la suite face à cette épidémie qui reprend.