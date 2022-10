Retour en classe au collège d'autrefois pour une vingtaine d'habitants de Saint-Saturnin-lès-Avignon

Le certificat d'études primaires se passait entre la classe de 6e et celle de 3e

Les candidats et candidates ont eu de plus ce samedi 8 Octobre le plaisir de retrouver leurs enseignants quand ils étaient élèves a l'école du village. Car l'amicale laïque en compte plusieurs parmi ses membres qui se sont volontiers prêtés au jeu pour ce retour dans le passé avec une épreuve aujourd’hui disparue. C’est en aout 1989, par décret que le certificat d'études primaires est supprimé, mettant fin à un examen plus que centenaire.

L'amicale Laïque de Saint-Saturnin-lès-Avignon a d'ores et déjà annoncé qu'elle proposera de nouveau de passer son certificat d'étude l'an prochain.

