Retour en classe pour 200 000 élèves de Franche-Comté

Après deux mois de pause, retour en cours pour les 200 000 élèves de Franche-Comté. C'est la rentrée, ce jeudi 2 septembre. L'occasion pour les plus jeunes de retrouver les amis, découvrir le nouvel emploi du temps, ses nouveaux enseignants. France Bleu Belfort Montbéliard a suivi toute cette matinée, Léandre, un jeune de Vézelois. Il a fait sa rentrée en seconde au Lycée Courbet à Belfort, une étape importante dans sa scolarité.

Retrouver le rythme après deux mois de pause

Le jeune garçon de 15 ans a déjà dû retrouver l'habitude se lever tôt. Le réveil a sonné vers 6h ce jeudi matin. "C'est dur après deux mois à faire la grasse matinée, reconnaît Léandre. Mais du coup, je suis très en avance. Cela change par rapport à d'habitude. On verra si ça dure !" Pour le déjeuner, un simple chocolat chaud. Direction ensuite la salle de bain pour se préparer. "Il faut quand même faire bonne impression. Je ne vais pas arriver au lycée tout décoiffé, pas parfumé. Le premier jour, ça doit être parfait."

L'heure est aussi aux nouvelles résolutions en ce jour de rentrée. "Je vais _essayer de plus travailler_. Le lycée, c'est encore plus sérieux que le collège. Il y a le bac à la fin. Donc, il faut que je me prépare mentalement, du moins je vais essayer", explique Léandre. Pour sa mère, Karine, ce passage au lycée ne se fait pas sans émotion. "Je me souviens de sa rentrée en 6e. Je me dis que c'était il n'y a pas longtemps ! Le temps passe très vite. Mais c'est comme ça."

Découverte d'un nouvel établissement

Une fois au lycée, c'est la découverte d'un nouvel établissement. "Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est beaucoup plus grand que le collège et il y a beaucoup de monde." Par chance, il est en classe avec des amis à lui. Il faut ensuite retrouver sa salle de cours dans le labyrinthe des couloirs du lycée. Une fois chose faite, c'est bel et bien parti pour une nouvelle année scolaire.