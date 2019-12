Les écrits et les oraux de l'UFR de Droit et de Sciences Politiques sont reportés au mois prochain.

Retraites : l'Université Picardie Jules Verne d'Amiens reporte certains examens à cause de la grève

Les écrits et les oraux sont reportés (image d'illustration)

Amiens, France

La grève contre la réforme des retraites aura des conséquences pour certains étudiants de l'Université Picardie Jules Verne : les examens de la fac de droit et de Sciences Politiques d'Amiens prévus cette semaine et la semaine prochaine sont reportés au mois de janvier. La date n'a pas encore été communiquée.

Ce report est valable pour les écrits et les oraux de Licence (1, 2 et 3), de Licence pro et de Master 1.

Les plannings seront prochainement affichés et adressés par mail aux étudiants, selon le service communication de l'UPJV.