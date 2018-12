Rétro 2018 : l'université Rennes 2 bloquée plus d'un mois au printemps

En cette année 2018, la faculté Rennes 2 a vécu plus d'un mois au ralenti ! En avril dernier, l'université a en effet été bloquée par les étudiants opposés à la loi ORE. Les examens ont même été annulés. Les épreuves se sont finalement déroulées fin mai, en ligne.

Rennes, France

Rennes 2 en grève, ce n'est pas la première fois, mais en 2018, le mouvement des étudiants a amené une annulation des examens ! Des blocages avaient déjà eu lieu au début de l'année, mais en avril, la contestation s'est durcie. Pendant plus d'un mois, l'université a été bloquée par les jeunes opposés à la loi ORE, la loi Orientation et Réussite des étudiants. Poubelles, panneaux et cagettes étaient installés devant l'entrée des bâtiments du campus rennais.

Plus grosse AG de Rennes 2 depuis le CPE. Entre 2000 et 2500 personnes présentes dont beaucoup de personnels et enseignant·e·s.



@AG_Rennes2 pic.twitter.com/MI6W0ldgon — Unef Rennes 2 ✌ (@UnefRennes2) April 10, 2018

Tensions et examens reportés

Le mouvement démarre début avril. Les étudiants, réunis en assemblée générale, votent le blocus du campus. La présidence de l'université décide alors de suspendre les examens en contrôle continu. Seule la bibliothèque universitaire reste ouverte.

Assemblée générale devant l'université Rennes 2. © Maxppp - Joël Le Gall

Les contrôles continus qui avaient été délocalisés cet après-midi ont été perturbés et n’ont pu se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Dans ce contexte, aucun contrôle continu ne sera délocalisé jusqu’à lundi prochain inclus. — Université Rennes 2 (@UnivRennes_2) April 10, 2018

Et le blocage continue. Pendant plusieurs semaines, les étudiants restent mobilisés. Mais le mouvement divise. Sur les réseaux sociaux notamment, pour et contre s'écharpent. Des sondages voient le jour sur la page Facebook de l'université Rennes 2.

Je suis au bout du rouleau avec cette fac, aucune information si ce n'est que la fac est bloquée, les violences sont apparement tolérées sur le campus, parceque 1 ou 2% d'élèves qui décide de bloquer/prendre en otage une fac c'est légitime maintenant ? #Rennes2 — Eos (@Murphy_s_law_) April 9, 2018

Avec le report des examens, initialement prévus du 30 avril au 5 mai, certains étudiants voient leur planning complètement modifié. Et surtout, ils se retrouvent contraints d'annuler leur stage, leur boulot d'été en entreprise ou même leur déménagement.

J'ai expliqué ce qui se passait à la direction de l'entreprise, mais elle préfère prendre quelqu'un d'autre en contrat. Je dois renoncer à ce CDD de 3 mois !" - Laura, étudiante en licence d'anglais

Examens totalement annulés

Le 14 mai, les forces de l'ordre interviennent pour déloger les étudiants bloqueurs de Rennes 2, dans le calme. L'intervention a été rapide mais selon la présidence de l'université, les dégâts sont conséquents : ils s'élèvent à plus de 100.000 euros. Elle va d'ailleurs porter plainte.

Évacuation de la faculté de Rennes 2. © Maxppp - Joël Le Gall

Les examens doivent se tenir le 17 mai, mais nouveau rebondissement : un groupe de 200 à 300 bloqueurs, la plupart masqués, arrive et empêche la tenue des épreuves.

Examens annulés ce matin à Rennes 2. 200 à 300 étudiants masqués bloquent les principaux accès aux salles d'examens. Étudiants personnels et profs contraints de rester dehors. #Rennespic.twitter.com/RzEAMaA8dN — FB Armorique (@bleuarmorique) May 17, 2018

Le président de la faculté, Olivier David, décide tout bonnement d'annuler les examens. "Il y avait des risques de tensions entre les bloqueurs et les étudiants qui venaient passer les examens", souligne le président.

Quelques jours plus tard, le 23 mai débutent finalement les premières épreuves... en ligne ! Soit quasiment un mois après la date initialement prévue.