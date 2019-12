RÉTRO 2019 - La fin annoncée du collège Bienvenu-Martin à Auxerre dans l'Yonne

La fermeture du collège Bienvenu-Martin à Auxerre a été décidé en novembre dernier par le préfet de l'Yonne. Une décision qui met fin à des mois de lutte et d'espoir pour les enseignants, les parents et élèves du seul établissement classé en zone d'éducation prioritaire à Auxerre

L'épilogue de trois années de craintes et d'espoir autour du maintien ou non de cet établissement fréquenté par un peu plus de 440 élèves dans le quartier Sainte-Geneviève de la ville. Pourtant, les parents et professeurs du collège se sont mobilisés : plusieurs rassemblements ont eu lieu à Auxerre pour réclamer la réhabilitation de l'établissement.

En mars plusieurs centaines de personnes se mobilisent pour réclamer la réhabilitation du collège

Le plus important, début mars, a réuni plus de 400 personnes dont Nicolas père de trois filles scolarisées au collège Bienvenu Martin. "Je suis ici pour une question de justice sociale car Bienvenu Martin est le dernier collège auxerrois classé en réseau d'éducation prioritaire. Il permet vraiment un travail de qualité avec les élèves et nous en sommes très content".

Mais rien n'y fait, un mois plus tard, le 12 avril, une majorité de trente conseillers départementaux vote contre le financement des travaux jugés trop onéreux à hauteur de cinq millions d'euros . Patrick Gendraud le président du conseil départemental s'explique alors: je souhaite que la zone REP soit déplacée et je veux être partenaire avec l'Éducation Nationale et la ville d'Auxerre pour envisager la suite".

Les parents sont alors effondrés comme Rachida maman d'une élève de 14 ans scolarisée à Bienvenu Martin pour qui cette décision est "une honte". Les professeurs comme Laetitia Besco professeur d'espagnol à Bienvenu, ne comprennent pas non plus la position des élus départementaux. "Dans un quartier qui est considéré comme l'un des plus pauvres dans l'Yonne, on a pas le droit de leur retirer ça".

Après ce refus de financer les travaux, le dernier espoir est entre les mains du préfet de l'Yonne car c'est à lui qu'appartient la lourde responsabilité d'acter ou non la fermeture définitive de l’établissement. Patrice Latron, dans un premier temps, s'oppose à cette fermeture puis le 5 novembre dernier, revirement de situation : le préfet de l'Yonne se range à l'avis du département et décide de fermer pour de bon le collège Bienvenu Martin.

Le 5 novembre 2019 le préfet de l'Yonne officialise la fermeture définitive du collège Bienvenu-Martin

Les bâtiments désormais vides dans ce quartier populaire de la ville ne seront pas abandonnés assure le département et la préfecture. Une concertation sera menée avec la ville d'Auxerre pour qu'ils restent un lieu de vie, sorte de cité éducative. Mais rien ne sera décidé avant les élections municipales de mars 2020.

