Réunions publiques et votation sur les rythmes scolaires à Nancy

La Ville de Nancy lance lundi 11 décembre la première de ses réunions publiques sur les rythmes scolaires. Suivra une votation sur internet. Le résultat sera soumis en conseil municipal en février 2018 pour une application à la rentrée prochaine.

Quels rythmes pour les écoliers de Nancy à la rentrée prochaine ? La Ville de Nancy lance une concertation avant de modifier - ou pas - l'organisation du temps scolaire et des activités périscolaires. Une première réunion publique est organisée ce lundi soir. Deux autres suivront cette semaine.

Un décret du gouvernement, en date du 27 juin 2017, permet aux communes de revenir à la semaine de quatre jours. Certaines ont fait ce choix dès la rentrée de septembre. A Nancy, les écoles publiques continuent de faire classe le mercredi matin et proposent une cinquantaine d'activités sportives et culturelles gratuites.

Tout cela pourrait donc être modifié. Après les réunions publiques, une votation permettra aux Nancéiens de s'exprimer sur internet. Elle aura lieu du 20 décembre au 12 janvier sur le site internet nancy.fr avant que le résultat soit soumis au conseil municipal de février 2018 pour une application à la rentrée 2018.

Mostafa Fourar, adjoint au maire de Nancy délégué à l'éducation © Radio France - Isabelle Baudriller

Selon Mostafa Fourar, adjoint au maire de Nancy délégué à l'éducation et aux écoles, le débat est très ouvert et il ne faut pas s'attendre à une votation qui se résumerait à cette question : pour ou contre la semaine de 4 jours et demi ? "Il n'y a pas un schéma idéal plus qu'un autre", dit-il. "Les intérêts sont contradictoires entre les parents d'élèves, les enseignants, les animateurs sportifs et culturels, les agents de la mairie parce qu'ils subissent également les modifications des rythmes scolaires, et surtout les enfants !"

Réunions publiques sur les rythmes scolaires :