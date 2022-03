Réussite au bac : "On a besoin de gens qui pédalent pour porter des repas Uber", affirme JP Brighelli

Le palmarès des lycées dévoile les derniers taux de réussite au bac par établissement. Pour l'auteur de la fabrique du crétins (éditions l'Archipel), ces chiffres cachent une autre réalité : le niveau des élèves continue de chuter en France.

Le ministère de l'Education Nationale a publié ce mercredi matin "les indicateurs de résultats des lycées". 4300 établissements publics et privés sont observés à la loupe. Dans les Bouches-du-Rhône, 13 lycées affichent 100% de réussite au bac. Et pourtant, le niveau global des élèves en France continue de reculer. "C'est une réalité, affirme Jean-Paul Brighelli, auteur de la fabrique des crétins (Editions l'Archipel). Au fond, c'est voulu. On a besoin de gens qui pédalent pour porter des repas Uber. Et à Marseille, les lycées professionnels ont des résultats très médiocres alors qu'à cause du covid, le bac a été donné à tout le monde".