Réviser son bac sur Youtube : les lycéens savent faire la différence entre bons et mauvais profs

De plus en plus de futurs bacheliers révisent notamment grâce à des vidéos Youtube. Un complément que les lycéens semblent estimer à sa juste valeur.

C'est la dernière ligne droite pour les futurs bacheliers. Les épreuves du baccalauréat auront lieu à partir de jeudi avec l'écrit de Français pour les Premières et la philosophie pour les Terminales qui enchaineront ensuite sur une semaine d'épreuves. C'est le moment de mettre les bouchées doubles dans les révisions et ils sont de plus en plus nombreux à compléter leur cours ou à prendre des conseils auprès de youtubeurs plus ou moins sérieux.

Stéphanie élève de Terminale L estime qu'il ne faut surtout pas rejeter cette méthode en bloc : "quand on est dans des classes à 35, on n'a pas forcément le temps d'aller voir le professeur pour lui demander des précisions. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas leurs parents derrière eux. Il faut suivre aussi le type de mémoire, certains ont plutôt une mémoire auditive, cela peut être pas mal d'entendre un cours, il y en a qui n'arrivent pas à se mettre devant un livre".

Encore faut-il savoir faire la différence entre ce qui aide vraiment à réviser le fond des cours, et ce qui touche plus à la forme. Certaines vidéos Youtube ne se concentrent que sur la forme avec des conseils pour bien manger et bien dormir avant le baccalauréat. La lycéenne Mathilde s'en méfie : "il n'y a pas un seul truc, chacun mange comme il veut, ce n'est pas parce que tu manges comme il faut que tu auras ton bac."

Le jeune Loris n'est pas dupe non plus, il estime que ces chaines ont d'abord, un objectif commercial :"cela doit bien fonctionner en ce moment, faire des vues...". Mais il n'est pas fermé au concept et propose même une chaîne qui s'appelle "les bons profs". "C'est bien expliqué, c'est bien mieux que cela" précise-t-il. Des professeurs, derrière un écran tout au long de l'année, qui présentent plus de garanties que les youtubeurs qui se mettent au bac à quelques semaines de l'examen, les lycéens semblent savoir faire la différence.