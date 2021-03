Révisions le matin, sport l'après midi : les " vacances apprenantes " des jeunes de Metz Borny

Révisions le matin, sport l'après midi : c'est le programme des "vacances apprenantes" pour une cinquantaine de jeunes du quartier de Borny à Metz, organisées par les associations La courte échelle à Bellecroix et Fête le mur à Borny. Ce dispositif d'État lancée à la suite du premier confinement vise à soutenir des actions éducatives pendant les vacances, notamment dans les quartiers prioritaires.

L'activité sportive incite les élèves à venir travailler leurs devoirs le matin © Radio France - Natacha Kadur

Ce mercredi, un groupe d'élèves, âgés de 7 à 11 ans, avait rendez-vous sur les courts du centre socio-culturel Bon Pasteur avec les encadrants de Fête le mur. Hayat Sefi enseigne le tennis depuis plus de dix ans dans cette association qui a pour objectif de valoriser le sport comme pratique éducative auprès des jeunes : " Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, le confinement et la crise sanitaire, je sais que ça a été difficile pour eux. Ils sont très demandeurs, je sais que ça leur fait du bien psychologiquement déjà, ça leur apporte le sourire ", commente-t-elle.

C'est mieux que de rester à la maison, c'est comme une occupation quoi - Abdelrahman, 9 ans

Célia, 10 ans, s'est découvert une passion pour ce sport qu'elle veut pratiquer " jusqu'à devenir une championne ". Son amie Ayah, elle, ne joue " pas seulement pour gagner mais aussi pour s'amuser. Ici il y a des gens que je ne connaissais pas avant mais maintenant, on devient amis ", explique-t-elle.

Construire une relation éducative

Certains des jeunes en vacances apprenantes ont été identifiés par les éducateurs, en lien avec l'école et avec leurs familles, en raison de leurs difficultés scolaires : " Le sport c'est un peu la carotte : tu viens le matin pour faire tes devoirs, et on fait une sortie l'après midi ", explique Farid Benhamida, éducateur.

La compétition, c'est un combat contre soi-même - Hayat Sefi, de l'association Fête le mur

Ces activités permettent aux encadrants de construire une relation de confiance avec les élèves : " Le but c'est qu'une relation éducative se mette en place, qu'ils aient moins honte de leurs difficultés et qu'on puisse enclencher sur un suivi un peu plus précis ", commente-t-il.

Les deux associations réunissent des élèves de différents quartiers, ce qui leur permet aussi de se faire de nouveaux amis © Radio France - Natacha Kadur

Pour Hayat Sefi, cela vient compléter l'éducation strictement scolaire : " La compétition, c'est un combat contre soi-même : on est seuls sur le terrain, il faut apprendre à gérer ses émotions, à ne pas baisser les bras quand on enchaîne les mauvais points. C'est en perdant qu'on apprend aussi , c'est ce que je leur répète souvent. "

Reportage sur le court de tennis à Borny Copier

Une cinquantaine de jeunes, enfants et adolescents, profiteront de ces activités pendant toute la durée des vacances scolaires. Seul bémol : les associations regrettent le manque d'équipements et de terrains en extérieur pour multiplier ces initiatives, alors que beaucoup d'activités intérieures sont suspendues en raison de la crise sanitaire.