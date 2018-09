C'est la rentrée dans les écoles, collèges et lycées en Creuse. Près de 16 000 creusois vont progressivement retourner en classe cette semaine. Et pour l'occasion, France Bleu Creuse a posé ce lundi matin ses micros au collège de Chénérailles.

Cette fois c'est sûr, les vacances sont bel et bien terminées

Chénérailles, France

Finies les grasses matinées et les journées à se la couler douce. Après deux mois de longues vacances, il est temps de retrouver les salles de classes, les copains, les profs et les devoirs à la maison. C'est la rentrée ce lundi 3 septembre pour près de 16 000 jeunes creusois. Et France Bleu Creuse a décidé de la vivre en direct du collège Simone Veil à Chénérailles.

Valérie Trunde et Benjamin Billot en direct du collège de Chénérailles © Radio France - Stéphane Hourlier

Les premiers pas dans le collège

Seuls les élèves de sixième ont fait leur rentrée ce matin au collège de Chénérailles. Ils ont été accueillis par la principale Chantal Bauderon, sous le préau de l'établissement. Le collège compte deux classes de sixième, pour 46 enfants. Une fois l'appel terminé, chaque classe a suivi son professeur principal. On s'installe, c'est l'enseignante qui place les élèves, deux par pupitre, un garçon et une fille. Puis vient la distribution du carnet scolaire où l'on inscrit son nom et son prénom.

Les premiers instants en classe Copier

Chantal Bauderon, principale du collège de Chénérailles © Radio France - Henri Stassinet

Alors le collège c'est comment ? Copier

Des dictionnaires et des calculatrices scientifiques

Au collège de Chénérailles comme dans les 17 autres collèges du département, la rentrée des classes a un petit air de Noël. Chaque élève de sixième reçoit un dictionnaire et une calculatrice scientifique, un cadeau du Conseil départemental qui les suivra jusqu'au brevet. C'est la présidente du Conseil départemental en personne, Valérie Simonet qui est venue les distribuer à Chénérailles.