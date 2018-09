Comme l'an dernier, France Bleu Orléans et l'association C'est Comme à la Radio proposaient sur Rentrée en Fête l'atelier "Fais ton journal", pour permettre aux jeunes -et moins jeunes- orléanais de découvrir la radio à travers une première expérience. Succès garanti !

Orléans, France

Il est 14h30, Catherine Caen, l'animatrice du dimanche matin sur France Bleu Orléans, qui assurait une émission en direct de Rentrée en Fête, a laissé sa place à de jeunes apprentis journalistes. Adem, Wissem, Devon et Fiona, sont les premiers participants à cet atelier radio. Chacun derrière son micro, ils présentent le journal de Rentrée en Fête, comme les grands, et découvrent la magie de l'antenne. Adem est le présentateur, Fiona donne les infos du jour, Devon est en direct de la Place de la République pour interviewer Alexandra, du Biclub Chapellois, qui propose des démonstrations de BMX. Et Wissem donne, d'un air très assuré, la météo du jour.

Quand Erwan interroge son papa pour parler plongée

L'ambiance est à la fois sérieuse et détendue, les participants aux ateliers radio ont été pris en charge et préparés par des professionnels, des bénévoles de l'association C'est Comme à la Radio, association d'éducation aux médias qui, avec France Bleu Orléans, a pour objectif d'initier chacun aux techniques radio, mais surtout de développer l'esprit critique et la confiance en soi, à travers les projets qui sont menés. Deuxième journal : celui de 15h30, et cette fois c'est Elena, Zofia, Iris et Rose qui sont derrière les micros. On parle plongée et plantes carnivores avec les invités d'Erwan et Pierre-Yves, les deux reporters.

Avant l'ouverture des micros, beaucoup de travail de préparation

Ici il n'y a pas d'âge pour faire de la radio, une seule condition : il faut savoir lire pour comprendre les dépêches de l'Agence France Presse qui servent de base à l'écriture des infos, et si la majorité des participants sont des enfants qui découvrent, sans complexe et sans pression, ce magnifique outil d'expression qu'est la radio, quelques grands, des adultes, se glissent parmi les participants, avec le même bonheur et la même envie. Le moment est joyeux, convivial, et le message pédagogique aussi : derrière les mots et le micro, il y a du travail. Pour comprendre, pour se faire comprendre, pour restituer l'information sans la déformer, et pour respecter la parole des invités. Troisième édition de "Fais ton journal" : c'est Jules et son copain Antoine, entourés de Teddy, Viviane et Mathieu.

Zoé, comme si elle avait présenté un journal toute sa vie !

Et puis autour, à chaque édition, il y a les parents, la famille, les amis, impressionnés par les prouesses radiophoniques de nos apprentis reporters. Qui sont passionnés, talentueux, curieux. Dernier journal, il est 16h30 : Zoé est aux commandes, elle présente le journal, met en valeur ses journalistes : Elyssa qui décline l'actualité du jour, et Kelian qui, micro HF à la main, interroge trois invités qui parlent de rugby féminin, de dodgeball et de contes, avec une aisance qui semble indiquer qu'il n'est pas du tout impressionné. Et l'autre Zoé, qui elle présente la météo avec beaucoup de bonne humeur, comme s'il allait faire toujours beau.

Il est 16h45, les ateliers radio de France Bleu Orléans et C'est Comme à la Radio sont terminés, Rentrée en Fête aussi. Mais il restera pour chacun, participants et bénévoles, un très beau moment partagé. Bravo à tous, et merci !