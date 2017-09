Revivez notre matinale de rentrée au collège Montjoie de Saran

Pour la rentrée, France Bleu Orléans s'est invité ce mardi matin au collège Montjoie de Saran. Un moment particulier vécu avec les enseignants et les élèves du collège, et le début d'une collaboration toute cette année autour de l'éducation aux médias

Une matinale spéciale au coeur du collège Montjoie de Saran, c'était ce mardi matin sur France Bleu Orléans. Lydie Lahaix et Pascal Hernandez au micro sont entourés pour l'occasion des enseignants et des élèves de 3ème du club radio. Arrivés à 6h du matin ils se sont mis au travail rapidement. Leur mission : faire la météo, parler des devoirs, des notes, donner leurs conseils de lecture. Une rentrée en radio et en musique, pour se donner du courage.

Premier invité : le nouveau principal du collège Montjoie

Jean-Michel Bouchart le principal du collège Montjoie de Saran Copier

Les prévisions météo du jour, c'est Guillaume qui s'en charge