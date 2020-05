Coronavirus : une rentrée scolaire avec les copains mais pas à moins d'un mètre

Certains élèves retournent à l'école dès ce mardi. Ils vont découvrir des classes réduites et des mesures sanitaires particulièrement strictes. A Sorbiers, Amaury et Gaby sont partagés entre l'envie de revoir les copains et une petite appréhension liée à ces nouvelles règles de vie en collectivité

Amaury, bientôt sept ans, est plutôt content de retrouver sa classe de CP dès jeudi dans son école élémentaire de Sorbiers : "je vais revoir mes copains, et je vais un petit peu travailler. J'aime mieux travailler à l'école. Elle explique mieux la maîtresse".

Mais il a conscience que l’école ne sera pas comme avant. "Il faudra rester à un mètre. On n'aura plus de ballon, donc je suis un peu dégouté... on peut jouer à loup touche-touche sauf qu'on ne se touche pas".

Sa sœur Gaby, 10 ans, renchérit : "je sais déjà qu'il ne faut pas qu'on y aille avec notre cartable. Il faut prendre un sac plastique et après on le jettera. Avant d'aller en récréation il faut se laver les mains, après être allés en récréation, il faut se laver les mains, avant d'aller aux toilettes, il faut se laver les mains, après être allés aux toilettes, il faut se laver les mains... ça a tout changé, ça va être bizarre".

Bizarre et une sacré responsabilité à l'heure du choix pour les parents, comme Aurélie, "au départ c'était évident, raconte-t-elle. Il était important pour moi qu'ils repartent à l'école. Et puis, petit à petit, il y a eu quand même quelques doutes. Aujourd'hui on a pris notre décision. C'est de les remettre à l'école. Pour qu'ils retrouvent une vie sociale, principalement. Pour que nous aussi en tant que parents, on puisse reprendre un télétravail un petit peu plus correct. Et qu'ils puissent reprendre une vie un petit peu plus normale, même si on sait que les choses seront différentes".

D'autant que cela pourrait encore durer, plusieurs mois peut-être, selon Aurélie qui se dit que ce n'est pas plus mal que ses enfants s'habituent, dès maintenant, à ces nouvelles règles de vie en groupe.