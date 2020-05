"Revoir les copines m'apporte du bonheur" : à Meyssac, en Corrèze, l'école a rouvert

En Limousin, après la levée du confinement, les premiers écoliers ont retrouvé le chemin de la classe ce mardi. France Bleu Limousin était à Meyssac, en Corrèze, où 18 élèves dans trois classes étaient là pour la reprise contre 115 élèves et six classes en temps normal.

Ils ont donc repris le chemin de l'école. Plus d'un million d'enfants en France ont fait leur retour en classe ce mardi au lendemain de la levée du confinement de huit semaines lié au coronavirus. C'était le cas à Meyssac, dans le midi corrézien, où 18 élèves de grande section, cp et cm2 ont retrouvé leurs maîtresses. Ils sont normalement 115, répartis dans six classes, dans cette école.

Protocole sanitaire appliqué scrupuleusement

La reprise, tout à fait inhabituelle, s'est donc faite en petit effectif après un travail acharné pour appliquer le protocole sanitaire livré la semaine passée par l'éducation nationale : une entrée différente pour chaque niveau scolaire pour accéder à la salle de classe ; des traits au sol pour faire respecter les distances devant la porte ; un seul enfant par table ; chacun à bonne distance des autres, avec son repas froid dans le cartable ; des cours de récréation divisées par classe avec de la rubalise ; des barrières pour empêcher l'accès aux aires de jeu ; des points au sol effectués à la peinture dans la cour pour que chacun ne s'approche pas des autres ; etc. Tout est fait pour respecter la nécessaire distanciation physique, que chacun puisse se laver les mains aussi souvent que nécessaire et que les enfants de chaque classe ne se mélangent pas aux autres.

Cour de récréation séparée à l'école de Meyssac pour que les différentes classes ne se croisent pas © Radio France - Nicolas Blanzat

Des enfants heureux de se revoir et de retrouver les maîtresses

De nombreuses émotions se sont faites sentir ce mardi matin selon qu'ils étaient enfants, parents ou enseignants. Joie, appréhension et confiance en faisaient partie. La joie des enfants notamment, dans cette école où neuf élèves de grande section, cinq de cm2 et quatre de cp étaient là. Dans cette classe de cours préparatoire, justement, quatre filles : Clara, Ana, Margaux et Hermina. Cette dernière, 7 ans, grand sourire, les yeux rieurs, le visage illuminé ne cachait pas son plaisir. " Je suis contente parce que ça faisait longtemps que je réclamais d'aller à l'école " lance la fillette, " j'aime bien la classe et revoir les copines m'apporte du bonheur ".

" Les copines et la maîtresse " renchérit Clara, aussi heureuse de voir autre chose que la maison. " Moi aussi, je suis ravie de retrouver les enfants " avance Murielle Gente, leur enseignante, également directrice de l'école, " car l'enseignement à distance c'est quand même particulier ". " Je n'ai pas bien dormi " avoue pour sa part Fabiola, la maîtresse en grande section. " J'ai ressassé tout ce qui allait se passer, ce qui allait être dit, ce qui allait être expliqué. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est un stress de plaisir de rentrée presque " dit-elle dans sa classe où chaque élève a un bureau et une panière avec son propre matériel pour être autonome.

Le lavage des mains est déjà devenu un rituel, ici avec Murielle Gente, la directrice de l'école et enseignante en CP et CE1 © Radio France - Nicolas Blanzat

Des parents volontaires ou qui n'avait pas trop d'autre solution

Aucune larme constatée aux entrées, ni chez les enfants ni chez les parents. Même si certains d'entre eux ne cachaient pas une forme d'appréhension. " Nous nous sommes probablement tous posés des questions " avance Laura, la maman de Clara. " On espère faire le bon choix, mais nous avons décidé de le faire avec mon conjoint car nous sommes indépendants tous les deux. Lui est agriculteur et moi je ne travaille pas depuis deux mois et je n'ai aucune rentrée. On va voir comment ça se passe, mais il n'y a pas de raison car les enfants ne sont pas nombreux ". " Ca va un temps l'école à la maison " souffle Nicolas, lui papa de Popy, une fillette scolarisée en grande section. " La normalité, c'est d'aller à l'école. Même s'il y a des règles contraignantes, c'est bien que le retour à l'école ait pu être organisé ".

Fabiola, enseignante en grande section, devant sa classe © Radio France - Nicolas Blanzat

Les distances pourront-elles toujours être respectées ?

En dépit des précautions à gogo prises en lien avec le maire, présent à l'école bien avant l'ouverture ce mardi, et en étroite collaboration avec les parents, une interrogation demeure : " on pense que ça va être compliqué de ne pas se jeter sur les copains ou de ne pas se toucher " disent les parents de Popy. Toucher l'autre, se faire un bisou, se serrer dans les bras, jouer ensemble sur un même objet dans la cour pendant la récré ce n'est pas possible. " On va faire tout ce qui est possible pour favoriser cette distanciation " reprend Murielle Gente, la directrice, qui reconnaît qu'il s'agit là clairement du plus gros défi. " On verra dans la pratique comment ça va se passer, à l'usage, mais on fera attention à ce que tout soit respecté, comme d'habitude ".