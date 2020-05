Rezé : le collège Salvador Allende est prêt pour recevoir ses élèves

Au moins 150.000 élèves de sixième et de cinquième vont retourner en cours ce lundi dont environ 20.200 dans les collèges publics et privés de Loire-Atlantique. Depuis dix jours, les établissements se préparent à les accueillir. C'est le cas notamment du collège Salvador Allende à Rezé.

Les collèges des départements verts rouvrent à partir de ce lundi. Environ 20.200 élèves de 6e et 5e vont retourner en cours dans les collèges publics et privés de Loire-Atlantique. Parmi eux, 104 sont attendus au collège Salvador Allende à Rézé. Depuis 10 jours, le chef d'établissement et les agents du département de Loire-Atlantique se démènent pour que tout soit prêt pour les accueillir. "Nous avons peint des lignes blanches et jaunes devant les grilles afin que les mesures de distanciation soient respectées" précise Christian Caillaud, le principal du collège. "Les 6e seront répartis dans une aile du collège. Les 5e dans une autre. Il y aura deux entrées différentes. Ils ne se croiseront pas" ajoute t-il. Dans les couloirs, un seul sens de circulation a été mis en place avec notamment de la rubalise rouge et blanche.

Entre 9 et 15 élèves par classe

Une fois dans la classe, les règles sanitaires sont également très strictes. "Le professeur installera des photocopies sur le bureau de l'élève avant son arrivée. Aucun ne viendra au tableau" affirme Christian Caillaud, principal du collège Salvador Allende depuis septembre dernier. Les classes ont été aménagées. "On aura entre 9 et 15 élèves par classe. Pas plus" reconnait-il. Afin de ne prendre aucun risque, plusieurs sanitaires de l'établissement ont également été condamnés.

25 litres de gel hydroalcoolique

Le collège Salvador Allende a reçu ou acheté 4.000 masques. "Chaque professeur et chaque collégien en recevra deux masques. Nous avons aussi acheté 25 litres de gel hydroalcoolique" reconnait Christian Caillaud. Mesure originale, ils seront lavés et séchés tous les jours par le personnel de l'établissement. "Nous avons une certaine population dans notre collège qui n'a pas les moyens de laver tous les jours son masque à 60 degrés. Nous allons donc nous en charger car nous avons une machine à laver et un séchoir" conclut Christian Caillaud.