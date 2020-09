Rezé : le masque obligatoire aux abords des écoles à partir de lundi

Pour l'instant, la ville de Rezé n'est pas concernée par le port du masque obligatoire sur tout son espace public comme c'est le cas depuis ce jeudi pour Nantes, Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire et Bouguenais. Mais face à la hausse des cas de covid-19 en Loire-Atlantique, le maire de Rezé a décidé de rendre le port du masque obligatoire aux abords des écoles à partir de ce lundi, parce qu'une part croissante des nouveaux cas a été détectée en milieu scolaire d'après l'agence régionale de santé.

15 minutes avant et 15 minutes après l'ouverture et la fermeture des établissements

Mais cette mesure ne sera valable qu'au moment où les enfants entrent et sortent des écoles publiques et privées de la ville. C'est-à-dire 15 minutes avant et 15 minutes après l'ouverture et la fermeture des établissement, dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et des sorties. Elle concerne les adultes et les enfants à partir de 11 ans. Elle est mise en place pour deux mois.

L'objectif est de limiter la propagation du virus et d'éviter au maximum les fermetures de classes.