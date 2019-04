Ribeauvillé : des élèves de seconde lancent un service de livraison de pizzas à vélo

Un service de livraison de pizzas et de tartes flambées à vélo, il a été imaginé par les élèves de seconde, du lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé. Il est en service depuis le début de la semaine, dans la cité des Ménétriers, grâce à un partenariat avec une pizzeria du centre-ville. Il fonctionne jusqu'au 20 avril.

Ce sont les jeunes lycéens qui ont monté leur micro-entreprise éphémère, dans le cadre de leur scolarité.

Ce service de livraison de pizzas et de tartes flambées à vélo , a été imaginé par toute une classe de seconde. Les élèves ont planché sur leur projet depuis la rentrée scolaire de septembre. Il propose, en partenariat avec la pizzeria "La Renommée" de Ribeauvillé, un concept de livraison à vélo, 100% écolo, comme il en existe dans les grandes villes, sauf que cela n'existait pas à Ribeauvillé et dans ce restaurant .

Les amateurs de pizzas ou de tartes flambées du restaurant, peuvent donc se faire livrer de cette façon à Ribeauvillé , jusqu'au 20 avril, c'est à dire pendant les vacances scolaires.

Pourtant, tout n'a pas été simple dans le montage de l'opération pour ces lycéens novices dans l'entreprise. Il a fallu travailler en groupe, trouver un partenariat avec un restaurant, éditer des flyers, désigner un responsable, un commercial, se faire connaitre sur les réseaux sociaux. Les jeunes ont eu d'ailleurs les honneurs de la presse régionale, avec un article dans le journal l'Alsace.

Le projet est à vocation pédagogique. C'est pour savoir comment ça se passe dans une entreprise. On ne leur demande pas d'être de vrais entrepreneurs, c'est un début d'idée" Audrey Steinmann, leur professeur d'éco-gestion

L'objectif est pour les adolescents, de se rendre compte ce qu'est une entreprise.

Reportage sur Ribeauv'eat avec les lycéens, le professeur qui les encadre et le responsable de la pizzeria

Un élève de terminale est embauché pour les livraisons, qui ont lieu entre 18 heures 30 et 21 heures 30. Tous les euros récoltés pour les livraisons iront dans les caisses de la mini-entreprise. Ils serviront à financer les nouveaux projets pour l'année prochaine. Cela fait trois ans que ces projets de mini-entreprises existent au lycée.

Cela me fait un petit job. On me paye pour faire de l'exercice, alors je prends," Lucas Tempé le livreur de pizzas à vélo