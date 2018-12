Ribérac : le lycée Arnaud Daniel n'enseignera plus le cinéma après la seconde

La mobilisation de la ville n'y aura rien fait : le lycée de Ribérac ne pourra plus enseigner le cinéma aux élèves de première et de terminale, à partir de l'année prochaine. Le rectorat de Bordeaux a maintenu la décision imposée par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer. Dans le cadre de la réforme du lycée, de nombreuses matières présentes dans le tronc commun vont devenir des spécialités, obligeant de fait certaines spécialités à se limiter aux classes de seconde, voire à fermer.

Une mobilisation très suivie

Le lycée Arnaud Daniel de Ribérac avait pourtant bénéficié d'un fort soutien de la population : plusieurs élus, dont le maire de la ville, étaient venus apporter leur soutien aux professeurs et aux élèves mobilisés pour défendre la spécialité cinéma, fleuron de l'établissement. Le cinéaste Bertrand Tavernier, intervenant régulier au lycée dans le cadre de cette option, a dénoncé une réforme faite "sur des bases comptables et non sur la réalité du terrain".

Bertrand Tavernier, cinéaste et intervenant au lycée Arnaud Daniel Copier

Présent lors de la mobilisation lundi 17 décembre, le professeur de cinéma du lycée est sous le choc. "J'ai appris jeudi soir la décision du rectorat. [...] Nous n'avons guère le choix, sinon d'obtempérer", a déclaré Jean-Jacques Manzerana à France Bleu Périgord. "Ce n'est pas un cadeau de Noël très judicieux à adresser aux élèves", a-t-il ajouté, affirmant vouloir mettre en pause "au moins à titre personnel" sa mobilisation. Les étudiants souhaitant étudier le cinéma jusqu'au bac devront désormais aller au lycée de Sarlat ou bien jusqu'à celui d'Angoulême.