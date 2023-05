Risque d'incendie : la Troubade du Canigou sur le point d'être annulée

Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. Mais plusieurs indices laissent penser que la Troubade du Canigou va être annulée cette année, ou tout au moins réduite à sa portion congrue. Plusieurs participants, qui s’étaient inscrits pour l’événement, ont reçu ces derniers jours des mails annonçant une annulation.

ⓘ Publicité

Le site Internet de l’office du tourisme Canigou-Conflent confirme : "Au regard de la situation de sécheresse et des risques incendies dans les Pyrénées-Orientales et particulièrement sur le massif du Canigó, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site n'organisera pas la Trobada cette année. Au vu des enjeux environnementaux, il est recommandé de ne pas participer de façon spontanée à l'édition 2023 et de remettre votre participation à l'an prochain."

Traditionnellement, plusieurs centaines de personnes participent chaque année à la Troubade, le week-end le plus proche du 15 juin. Le but est de monter un fagot de sarments, représentant chaque commune, jusqu’au sommet du Canigou, montagne sacrée des catalans : ces sarments serviront à ranimer la flamme de la Saint-Jean, qui sera ensuite redescendue dans chaque village. Lors de la troubade, près d’un millier de personnes campent et font la fête aux abords du refuge des Cortalets.

Malgré l’annulation des festivités, le président du comité des feux de la saint jean de la flamme du Canigou, Jean-Jacques Iglesis, espère encore pouvoir organiser un événement de taille plus réduite : « puisque la population ne pourra pas monter les fagots, les élus des différentes mairies vont nous fournir un symbole. En petit comité, nous irons déposer les symboles à la croix du Canigou. Comme nous ne faisons pas de feu, cela devrait être autorisé ».

A quoi pourrait exactement ressembler cette Troubade en comité restreint ? Qui pourra participer ? Et dans quelles conditions ? Autant de questions qui devraient être tranchées lors d’une réunion dans les prochains jours...