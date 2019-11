Risque de suicide dans l'Education nationale : à Reims, les syndicats demandent des mesures d'urgence

Reims, France

Plus de deux mois après le suicide d'une directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis, les syndicats enseignants demandent des mesures d'urgence. Christine Renon s'est donné la mort le 23 septembre dans le hall de son école à Pantin, et la directrice avait adressé une lettre à ses collègues détaillant son "épuisement", la solitude des directeurs, l'accumulation des tâches chronophages et les réformes contradictoires. Un CHSCT exceptionnel s'est tenu ce mercredi au ministère de l'Education nationale sur la prévention des actes suicidaires.

A Reims, une quarantaine de personnes se sont rassemblés -à l'appel de tous les syndicats- devant le Rectorat d'académie pour demander des mesures, pour mieux prendre en compte la souffrance au travail. Car pour les syndicats du primaire, il faut de l’aide supplémentaire pour les directeurs d’école, au plus vite. "De l'aide administrative ! Vous imaginez qu'il y a des écoles là sur Reims qui sont plus grosses que certains petites collèges, avec 360 élèves et la directrice ou le directeur est tout seul pour gérer ça !", souligne Irène Desjardins, co-secrétaire départementale du syndicat SNUIPP dans la Marne.

"Dans la Marne à la rentrée, les directeurs d'écoles devaient remplir un protocole pour la mise en sûreté de 25 pages, avec des choses qui relèvent de la compétence d'un expert au niveau de la sécurité... quand on est directeur d'école et qu'on a pas de décharge et qu'on est face à ça c'est aberrant", poursuit encore Irène Desjardins, du syndicat SNUIPP dans la Marne.

58 suicides ont été recensés au sein des personnels de l'Education nationale pendant la dernière année scolaire. C'est la première fois que le ministère de l'Education nationale communique des chiffres relatifs aux suicides des agents de ses agents.